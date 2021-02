RKB Döbeln gründet eigene Fahrzeug-Tuning-Schmiede

Döbeln

Mit neuen Ideen und Produkten und einer geplanten größeren Investition trotzt das RKB Karosseriewerk Döbeln der Corona-Krise. „Wir nutzen die Krise, um neue Ideen zu entwickeln und uns für die Zeit danach zu wappnen“, hat Dirk Hartmann, geschäftsführender Gesellschafter der RKB als Ziel ausgegeben.

Nischenfahrzeuge als neues Segment

So entwickelten die RKB-Mitarbeiter im ersten Lockdown im Frühjahr das Corona-Testmobil innerhalb von wenigen Wochen, sodass bereits ab Mai 2020 die ersten Fahrzeuge von Gesundheitsämtern, Forschungsunternehmen oder Dienstleistern gekauft oder gemietet wurden. Überhaupt setzt das Unternehmen aktuell mehr auf den Bau von Spezialfahrzeugen und Nischen. Denn das bisherige Hauptgeschäft mit dem Bau größerer Stückzahlen von Paket-Zustellfahrzeugen bringt zwar Auslastung ist aber preislich auch hart umkämpft.

So stehen jetzt mehr und mehr selbst entwickelte Sonderfahrzeuge in den Hallen. Es werden spezielle Fahrzeuge für Filmproduktionsteams gebaut. Dafür finden am Set Maske, Kostüme, Aufenthalt der Schauspieler und Regie Platz. Die Polizei Sachsen orderte Kamerafahrzeuge für die Verkehrsüberwachung. Und mit dem Partnerunternehmen Gamo in Altenburg werden sogenannte Retroliner gebaut. Die rund geformten Imbiss- und Streetfoodwagen gehen seit Schließung der Gastronomiebetrieb ab wie warme Semmeln. Gastronomen orderten diese für ihr Abholgeschäft.

100 mal G-Klasse für skandinavisches Militär

Neuster Clou bei RKB in Döbeln ist die Gründung einer eigenen „Tuning-Schmiede“ namens „project-G“. Die veredelt Mercedes-Benz G-Klassen elegant und unaufdringlich. „Damit wollen wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich abseits des Sonderfahrzeugbaus zu beweisen und Abwechslung zu erfahren“, sagt Dirk Hartmann. Das G-Klasse-Tuning hat sich bereits bis Finnland herumgesprochen. Die Döbelner sollen 100 G-Klasse-Mercedes fürs Militär in mehreren skandinavischen Ländern aufmotzen.

Zur Galerie Döbelner Karosseriewerk setzt in und nach der Corona-Krise auf Sonderfahrzeuge, investiert in die Fertigung und wird Tuning Schmiede.

Kunden von Morgen als Zielgruppe

Beim Sonderfahrzeugbau erweitert das Unternehmen sein Portofolio 2021 um rollende Tierarztpraxen und Expeditionsmobile als neue Schwerpunkte. „Dafür erweitern wir unsere Website und werden gezielte Kampagnen starten“, sagt der Firmenchef. „Im Bereich Marketing werden wir uns verstärkt den Social-Media-Plattformen, wie facebook, instagram & Co., widmen, weil wir erkannt haben, dass die heutigen jungen Leute unsere Kunden von morgen sind und wir bei der Vielzahl unserer spannenden Produkte mit der Trägheit unserer Website an unsere Grenzen stoßen. Im 1. Quartal 2021 werden wir außerdem mit einem Online-Shop für unsere Sanitärtrailer an den Start gehen und Erfahrungen im Online-Shopping sammeln“, ergänzt Geschäftsführer Patrick Taube.

Neue Mitarbeiter, neue Anlage

Für all diese Neuerungen wird RKB dieses Jahr fünf bis zehn neue Mitarbeiter einstellen und plant eine Dreiviertelmillion Euro in eine neue Sandwich-Klebeanlage im Wert anzuschaffen. Damit soll die Produktion der Sandwichplatten für die Fahrzeugaufbauten effektiver werden. Denn in Döbeln werden diese Platten nicht für das Döbelner Werk sondern auch für das zum Unternehmen gehörende Gamo-Werk in Altenburg hergestellt. Aktuell sind in Döbeln 64 und in Altenburg 50 Mitarbeiter beschäftigt.

Harte Sanierung bis zum Erfolg

2016 hatte die mindhopper Invest GmbH von Dirk Hartmann die RKB Karosseriewerk GmbH aus der Insolvenz übernommen. Nach einem harten Sanierungskurs wurden schon 2017 wieder schwarze Zahlen geschrieben.2018 und 2019 waren sehr erfolgreiche Jahre für RKB. Der Umsatz konnte von 7,2 Mio. Euro auf 9,0 Mio. Euro gesteigert werden. Die beiden starken Jahre ermöglichten es, den Wettbewerber „GAMO Fahrzeugwerke GmbH“ aus Ravensburg & Altenburg zu kaufen und als RKBGamo-Fahrzeuggruppe zu einen der größten Sonderfahrzeugbauer in Deutschland wachsen.

Auch bei Gamo war eine Sanierung notwendig, da infolge einer ungünstigen Eigentümerstruktur jahrelanger Stillstand herrschte. Die Schließung des Werkes in Ravensburg bildete Mitte 2020 den Abschluss der Sanierung.

Heute arbeiten Mitarbeiter und Teams auf vielen Ebenen von RKB und GAMO zusammen. Einkauf, QS und Konstruktion sind bereits zentralisiert. RKB stellt für Gamo die Sandwichplatten her und baut im Werk Döbeln den Retroliner. „Wir nutzen immer mehr unser Größe und Stärke auf vielen Ebenen.“

Corona bremst Lieferketten

Anfang 2020 erwischte die Covid-19-Pandemie auch RKB. Im Februar 2020 wurden schnellstens Hygienemaßnahmen ergriffen, Arbeitsplätze entzerrt, Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt und Kosten reduziert. „Uns war auch schnell bewusst, dass wir trotz möglicher staatlicher Unterstützungen und Kurzarbeit, nicht alle Mitarbeiter halten konnten und so trennten wir uns bereits Anfang 2020 von etwa 10 Prozent der Mitarbeiter. Somit mussten wir nur von April bis August 2020 für durchschnittlich 15 Prozent der Mitarbeiter Kurzarbeit anmelden“, schildert Dirk Hartmann. Hauptgrund für die Kurzarbeit waren dabei fehlende Fahrgestelle, weil die Hersteller ihre Werke geschlossen hatten sowie fehlende Materialien infolge unterbrochener Lieferketten.

Nun soll das Team wieder aufgestockt werden.

Von Thomas Sparrer