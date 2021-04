Hartha

Ein Unfall, bei dem sich ein Radfahrer verletzte, ereignete sich am Sonntag am Harthaer Kreuz. Eine Fahrerin eines Pkw Opel befuhr am Sonntag, gegen 12.25 Uhr, die Töpelstraße (B 175) aus Richtung Hartha kommend. Beim Einbiegen in den Kreisverkehr am Harthaer Kreuz stieß der Opel mit einem von links kommenden Radfahrer (45) zusammen. Durch den Anstoß stürzte der Radfahrer und erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 500 Euro.

Von daz