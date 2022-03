Radio-Preis für Ostrauer Tierschutzkids-Leiterin Lisa Mai

Ostrau/Staucha

Für ihr ehrenamtliches Engagement wurde Lisa Mai am Donnerstag ausgezeichnet. Die 26-Jährige übernahm zum Jahresanfang die Leitung der Tierschutzkids des Ostrauer Tierheims. Innerhalb kürzester Zeit stieg die Zahl der Jungen und Mädchen, die der Truppe angehören, auf 50 an. Vom Radiosender Hitradio RTL wurde sie nun mit dem 13. Medienpreis ausgezeichnet. „Dafür, dass Lisa 100 Prozent für das Tierwohl gibt und ihre ganze Kraft dafür einsetzt, den Kindern eine Perspektive aufzuzeigen, bei der sie Anteil haben können, die Welt ein bisschen besser zu machen, verleiht ihr die Jury den Medienpreis 2022 für echte Macherinnen“, heißt es vom Radiosender.

Lisa Mai bekam am Donnerstag den Hitradio-RTL-Medienpreis, der mit 1000 Euro dotiert ist, für ihr Engagement bei den Ostrauer Tierschutzkids überreicht. Quelle: Hitradio RTL

Am Donnerstagfrüh wurde ihr Beitrag im Radio ausgestrahlt. Völlig überraschend wurde die 26-Jährige während ihrer Schicht als Betreuungskraft in der Collm-Klinik in Oschatz angerufen. Am Telefon überbrachten ihr die beiden Moderatoren der Morning-Show, Uwe Fischer und Katja Möckel, die gute Nachricht. Sogar in den darauffolgenden Nachrichten-Sendungen wurde ihr Sieg vermeldet.

Der Medienpreis ist mit 1000 Euro dotiert. Und die landen schon bald auf dem Konto der 26-Jährigen. Was sie damit anstellen wird, hakte Radiomoderator Uwe Fischer nach. „Ich werde mir erst einmal einen Friseurbesuch leisten und vielleicht mal einen Wellnesstag gönnen“, sagte die Stauchaerin. Die Auszeit kann sie gut gebrauchen. Mehrmals in der Woche kümmert sie sich um die Tierschutzkids im Ostrauer Tierheim. Zuletzt legte sie mit ihren Schützlingen einen Barfußpfad und eine Bienchenwiese im Tierheim an. Immer wieder lässt sie sich etwas neues einfallen, um den kleinen Tierschützern die Tierwelt mit allem drum und dran näher zu bringen. Die Auszeichnung, die sie jetzt bekam, soll all das würdigen.

Von Stephanie Helm