Radiocampus im Döbelner Treibhaus

Döbeln

Das Café Courage des Treibhausvereins an der Döbelner Bahnhofstraße verwandelte sich in dieser Woche in ein kleines Radiostudio. Das im Haus ansässigeSAEK mobil (Sächsische Ausbildungs- und Erprobungskanäle) veranstaltete seinen ersten Radio Campus in Döbeln. Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren sind in dieser zweiten Ferienwoche eingeladen verschiedene Medienberufe aus dem Radiobereich interaktiv und audiovisuell kennenzulernen. Dabei können die jungen Leute mit professioneller und mobiler Audio- und Schnitttechnik sogar eigene Hör- und Radiobeiträge erstellen.

Leonie (15), Natalie (14), Luisa (12), Emilie (13), Fiona-Emilie (13) und Tobias (12) hatten sich für das Ferienangebot angemeldet. „Ich wollte gern wissen, wie Radio funktioniert“, sagt Emilie. Medienpädagogin Manuela Poß begleitete die Jugendlichen durch die Woche. Sie erklärte ihnen den Umgang mit der Technik und den Schnitt. Gemeinsam wurden Interviewfragen und Umfragen vorbereitet. Mit ihren Fragen durften die Schüler schließlich am Dienstag Reporter, Moderatoren und Social-Media-Manager bei Regiocast in Leipzig löchern. Unter dem Dach des Radiounternehmens sind PSR, Energy Sachsen oder R-SA angesiedelt. „Das fand ich spannend“, sagt Leonie. Ob die Medienberufe etwas für sie sind, wissen die Teilnehmer noch nicht. Aber Spaß hat es ihnen auf alle Fälle gemacht.

Die entstandenen Hörbeiträge präsentieren die Mädchen und Jungen am Freitag, um 13 Uhr, allen Interessierten im Café Courage des Treibhausvereins. Zudem werden sie unter saek.de/ radiocampus im Internet veröffentlicht.

Von Thomas Sparrer