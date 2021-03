Baderitz

Eigentlich führt der Jahnatalradweg ganz idyllisch am Stausee in Baderitz entlang. Seit über einem Jahr ist damit aber Schluss. Der Weg ist dort gesperrt. Uneinigkeiten zwischen Landeigentümer und Gemeinde gipfelten darin, dass der damalige Besitzer der Herberge am Stausee erst eine Sperrscheibe aufstellte, später dann eine Mauer baute. Seitdem versucht die Kommune, eine Lösung zu finden.

Wo ist die dritte Erbin?

Der neue Besitzer der ehemaligen Herberge am Stausee erklärte sich dazu bereit, ein Stück seines Landes herzugeben. Doch es fehlt noch ein Teil eines anderen Flurstückes. Das wird jetzt von einem Landwirtschaftsbetrieb genutzt. Der ist aber nicht der Eigentümer des Landes. Das ist eine Erbengemeinschaft. Und die Beteiligten ausfindig zu machen, ist die Herausforderung, der sich Bürgermeister Immo Barkawitz (Freie Wähler) schon vor Monaten stellte. Zwei Erben hat er gefunden, die dritte Erbin fehlt noch. „Das ist ein sehr schwerer Weg“, sagt Barkawitz. Trotzdem will er nichts unversucht lassen. Sein nächster Weg führte ihn zum Landwirtschaftsbetrieb, der das besagte Flurstück nutzt. Denn es soll ein Provisorium gefunden werden. Barkawitz hofft, dass der Landwirtschaftsbetrieb den benötigten Teil des Flurstücks, zur Verfügung stellt, um dort den Radweg lang verlaufen zu lassen.

Übergangslösung gesucht

„Wir wollen versuchen, dass wir ein Stück des Flurstücks vorübergehend nutzen können“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Dabei geht es um 25, vielleicht 28 Quadratmeter Fläche. Nicht viel, aber trotzdem genug, um den Bürgermeister um den Schlaf zu bringen. „Auch das Provisorium müsste die gesetzlichen Regelungen erfüllen, wie zum Beispiel die 2,50 Meter Breite des Radwegs“, so Barkawitz. Aus der Übergangslösung könnte dann mit etwas Glück mal der offizielle Radwegverlauf werden. Insofern die Erbengemeinschaft einverstanden ist.

Gemeinderätin Kerstin Konrad (Freie Wähler) will den Teufel nicht an die Wand malen, befürchtet aber, dass die Gemeinde hier Geld zum Fenster rausschmeißen könnte. Dann nämlich, wenn die Kommune den Radweg provisorisch ausbaut, die Erbengemeinschaft aber die Fläche letztendlich nicht zur Verfügung stellt.

Uneinigkeit mit Eigentümer

Eine Wahl hat die Gemeinde nicht wirklich. Seit mehr als einem Jahr ist der Teil des Jahnatalradweges am Stausee gesperrt. Uneinigkeit mit dem damaligen Eigentümer der Herberge führte zur Eskalation der Angelegenheit. Der wollte den Teil des Flurstücks an die Gemeinde verkaufen. Das kam aber nie zu Stande, also wurde sein Privatgelände jahrelang als öffentlicher Radweg genutzt. Heute räumt Bürgermeister Immo Barkawitz ein, dass es dafür eigentlich längst eine Lösung hätte geben müssen. Denn öffentlich gewidmet war das Land, auf dem der Jahnatalradweg in Baderitz entlang verläuft. Das Dokument mit der Unterschrift darauf, dass nie auffindbar war, wurde jetzt doch gefunden – in den Untiefen der Aktenberge in der Gemeindeverwaltung. „Man hätte das Land aber auch mal kaufen müssen“, erklärt Barkawitz. So sei es auch im Widmungsvertrag festgeschrieben. Passiert ist das nie. Als es dem verärgerten Landbesitzer irgendwann reichte, sperrte er den Weg. Seitdem standen Wanderer und Radfahrer erst vor einer Sperrscheibe, später vor einer Mauer.

Von Stephanie Helm