Radweg und Flutschutz für die S32 in Döbeln

Döbeln

Ohne Holpern, auf leisen Reifen können Autofahrer seit drei Jahren über den Geyersberg die Stadt verlassen. Nach dem grundhaften Ausbau der S 32 auf etwa 500 Metern bis zum Ortsausgang war auch eine zeitnahe Fortsetzung der Baumaßnahme geplant. Denn das verbleibende Stück der S32 bis zur Anschlussstelle B169 in Ebersbach ist ebenfalls in eher nicht optimalem Zustand. Auf dem kurvigen Flickenteppich ist bei Gegenverkehr Vorsicht geboten, denn die Zufahrtsstraße ist auch recht schmal.

Seit drei Jahren hat sich nichts getan. Zumindest vor den Kulissen nicht. Wie auf Nachfrage zu erfahren war, hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) Mitte September die Planungsunterlagen bei der Landesdirektion Sachsen eingereicht. Dort werde derzeit das Anhörungsverfahren vorbereitet, wie Ingolf Ulrich, stellvertretender Pressesprecher der Landesdirektion, mitteilte. Noch in diesem Jahr sollen die Unterlagen ausgelegt werden.

Naturschutzverbände dürfen mitreden

Was bedeutet das konkret? Zum Beispiel, dass die Antragsunterlagen für den zweiten Bauabschnitt werden den Trägern öffentlicher Belange zugeschickt werden, damit diese eine Stellungnahme abgeben können. Auch die anerkannten Naturschutzverbände werden über den Antrag informiert. Wann der zweite Bauabschnitt begonnen werden kann, ist also abhängig davon, wie das Planfeststellungsverfahren läuft.

Sieben Meter breit soll die neue Fahrbahn werden. Geplant ist ein grundhafter Ausbau. An den Seiten sind jeweils 1,50 Metern Bankett vorgesehen. Kraftfahrer dürfen sich außerdem über mehr Fahrkomfort freuen: Im Bereich der sogenannten Hohle soll zur Verbesserung der Sicht die Linienführung sowohl in der Lage als auch in der Höhe optimiert werden. Damit ist eine Verbesserung der Verkehrssicherheit bezweckt und die Straße wird an das prognostizierte Verkehrsaufkommen angepasst.

Schwierige Entwässerungssituation

Auch die Entwässerungsanlagen in diesem Bereich der S32 werden an die aktuellen Anforderungen angepasst. In besagtem Bereich ist die Entwässerungssituation schwierig. Das heißt, es gibt keine Vorflut, also keine Maßnahmen vor einer drohenden Überschwemmung. Deshalb sind diesbezüglich vom Lasuv im Vorfeld umfangreiche Variantenuntersuchungen durchgeführt worden. Die jetzt vorgesehene Lösung sieht zwei Regenrückhaltebecken vor, die entlang der neuen Fahrbahn errichtet werden sollen.

Außerdem dürfen sich Radfahrer freuen, auch wenn bis zur Umsetzung der Maßnahme noch etwas Zeit ins Land gehen dürfte: Straßenparallel soll südöstlich der Fahrbahn durchgängig ein Radweg gebaut werden.

Von Manuela Engelmann-Bunk