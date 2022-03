Radweg von Pulsitz nach Ostrau: Ausbau noch in diesem Jahr

Ostrau

Geld für den kommunalen Straßenbau gibt es derzeit nicht – also richtet die Gemeinde Ostrau ihr Augenmerk auf ihre Rad- und Wanderwege. Schuld an der Misere ist der Förderstopp, den Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) bereits im Februar 2020 ausrief. Seitdem stehen die Straßenbaumaschinen weitestgehend still. Denn ohne Fördermittel ist es den Kommunen kaum möglich, ihre Straßen grundhaft auszubauen. Das ist auch in Ostrau nicht anders. Dort macht man das beste aus der Sache und konzentriert sich auf den Ausbau der Rad- und Wanderwege. Bereits vor zwei Jahren baute sie deshalb den Radweg zwischen Jahna und Pulsitz aus. Noch in diesem Jahr soll es mit dem Ausbau bis nach Ostrau weitergehen. Denn das war, so Bürgermeister Dirk Schilling (CDU), die einzige Bedingung: „Baut den Radweg bitte noch in diesem Jahr.“ Und das muss man den Ostrauern nicht zweimal sagen.

Vor etwas mehr als zwei Jahren wurde der Radweg zwischen Jahna und Pulsitz ausgebaut. Jetzt soll es in Richtung Ostrau weitergehen. Quelle: Sven Bartsch

Auf einer Länge von 1,6 Kilometern soll die Strecke zwischen Pulsitz bis zum Feuerwehrgerätehaus in der Jahnastraße in Ostrau ausgebaut und asphaltiert werden. „Wir wollen versuchen, auch die Zuwegung zwischen Kläranlage und Oschatzer Straße auszubauen“, erklärt Dirk Schilling. Dass die Gemeinde Ostrau die acht Kilometer Jahnatalradweg, die durchs Gemeindegebiet führen, komplett asphaltiert, ist zwar nicht geplant. Trotzdem ist schon die Hälfte davon mit Asphalt versehen. „Mit der Umsetzung der jetzt geplanten Maßnahme würde sich der befestigte Ausbau auf zirka 5,4 Kilometer verlängern“, so Schilling. „Dadurch wäre es möglich, dass zum Beispiel die Kinder von Jahna bis in die Grundschule auf dem Radweg sicher in die Schule gelangen. Dafür ist die Querung der Oschatzer Straße nötig, die mit einem Zebrastreifen abgesichert werden könnte.“ Die Gemeinderäte sollen zu ihrer nächsten Zusammenkunft grünes Licht geben, um das Vorhaben in den Haushalt einzustellen.

Bei Regen unpassierbar

Bis es soweit ist, fasst die Gemeinde aber auch schon kleinere Vorhaben an. So muss der Rad- und Wanderweg zwischen Ostrau und Wutzschwitz saniert werden. Der Abschnitt wird rege genutzt, vor allem um die stark befahrene Kreuzung von B169 und S35 zu umgehen. Doch der Radweg ist stark ausgefahren. „Bei Regen ist er an einigen Abschnitten wasserführend und deswegen schlecht passierbar“, erklärt der Bürgermeister. Deshalb soll die verwitterte Deckschicht abgezogen und eine neue Wegedecke aufgetragen werden. Der Weg soll auf einer Länge von etwa 400 Metern und einer Breite von 2,5 Metern hergestellt werden. Die Arbeiten übernimmt die Firma Michael Fritsch Baudienstleistung aus Ostrau. Rund 8500 Euro werden dafür fällig.

Verwitterte Deckschicht abtragen

Auch der Wanderweg zwischen Noschkowitz und Kattnitz soll saniert werden. Der ist schon teilsaniert, jetzt soll der zweite Abschnitt folgen. Für rund 7600 Euro wird auch hier die Firma Michael Fritsch Baudienstleistung die verwitterte Deckschicht auf einer Länge von etwa 360 Metern und einer Breite von 2,5 Metern abziehen und eine neue Wegedecke auftragen. „Die Wegedecke soll mit einem Fertiger aufgebracht und mit einer Walze verdichtet werden“, erklärt der Bürgermeister.

Von Stephanie Helm