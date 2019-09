Rätselei um fünf Biere: Albrecht Bergmann erforscht Privat-Brauerei in Waldheim

Waldheim

Vor knapp 250 Jahren war das Napoleonhaus mit fünf Bieren brauberechtigt. Das erfuhr Albrecht Bergmann im November 2017 bei einer Besprechung mit Katja Treppschuh im Stadt -und Museumshaus, als es um die Konzeption der Ausstellung zur Stadtgeschichte ging.

„Wieviel sind eigentlich fünf Biere?“ Nicht nur diese Frage trieb den Waldheimer seither um, sondern auch die, wer in Waldheim des 18. Jahrhunderts noch so alles brauberechtigt war. Also suchte Albrecht Bergmann im Stadtarchiv. „Und eines Tages kam Frau Hengst und sagte: Herr Bergmann, ich habe was für Sie“, erzählt er. Es war das Flurbuch von 1771, handgeschrieben mit dem Gänsefedernkiel auf Lumpen-Papier in Meißner Kanzleischrift. Das übersetzte er nicht nur Seite für Seite sondern auch editiert und als Buch herausgegeben.

Albrecht Bergmann hat ein historisches Flurbuch in lesbare Schrift übertragen und daraus einen Stadtplan rekonstruiert. Der zeigt, wie klein Waldheim 1771 war. Quelle: Sven Bartsch

„Wir haben bei der Firma Voigtländer in Leisnig zu zweit an den Kopien gearbeitet. Ich habe mir weiße Handschuhe angezogen und umgeblättert, der Mitarbeiter hat das Flurbuch Seite für Seite abfotografiert“, berichtet Albrecht Bergmann über die Arbeit an dem Buch. Traudel Terpitz und Frank Niemann, der aus dem Kloster Buch bekannte Schriftexperte aus Ablass, halfen Albrecht Bergmann mit der alten Schrift. Die Lektüre des historischen Flurbuches gibt nicht nur darüber Aufschluss, dass es im Waldheim des Jahres 1771 insgesamt 74 Brauberechtigte gab. Auch einen historischen Stadtplan hat Albrecht Bergmann anhand der Aufzeichnungen rekonstruiert. Es gab damals keine Straßennamen. Die Himmelsrichtung gab an, wo die Zählung begann – an dem Haus an der Zschopau, wo heute der Ratskeller ist. Das alte Gebäude existiert nicht mehr, denn der Ratskeller gehört zum verspielten Jugendstilbau des Waldheimer Rathauses von 1903. Von dort aus gezählt, hatte das heutige Stadt- und Museumshaus damals die Nummer 14.

Ein Blick auf die rekonstruierte Waldheimer Flurkarte klärt, weshalb Straßennamen 1771 überflüssig waren: Das ganze Waldheim erstreckte sich im Grunde nur an einem Straßenzug, dem heutigen Ober- und Niedermarkt. Dazu kam das Schloss und einige versprengte Häuser. Das Waldheim des mittleren 18. Jahrhunderts war eine Stadt des Textilgewerkes. 50 Leineweber zählt das Flurbuch, dazu 46 Tuchmacher. Aber nur drei Maurer, zwei Töpfer und vier Sattler. Und immerhin einen Brandweinbrenner, damit die Waldheimer mal mit was Härteres zum nachspülen hatten, als das dünne Bier der Brauberechtigten. „Die Reihenfolge, in der sie das Bier ansetzten, wurde ausgelost“, sagt Albrecht Bergmann. Damit war sichergestellt, dass nicht alle auf einmal brauten, die Stadt kurzzeitig in einer Bierschwemme versank und den Rest des Jahres auf dem Trockenen saß. „War das Bier fertig, hingen die Brauleute einen Besen an die Tür“, sagt Albrecht Bergmann. Solche Besenwirtschaften sind heute noch als Saisonausschank in Weinbaugebieten bekannt.

Waldheims Handwerkerszene vor 250 Jahren Vor 250 Jahren war Waldheim eine Stadt des Textilgewerkes. Das zeigt folgende Aufstellung, die Albrecht Bergmann aus historischen Aufzeichnungen rekonstruiert hat. Im Grundbuch von 1771 befinden sich demnach mit eigenem Grundstück und Gebäuden: 50 Leineweber, 46 Tuchmacher, 24 Schuhmacher, zehn Bäcker, 14 Schneider, acht Fleischer, sechs Schmieder und vier Cramer. Aber das ist längst nicht alles. Ebenso gab es damals vier Gerber, vier Böttger (Fassmacher), vier Sattler, drei Maurer, zwei Töpfer, zwei Seifensieder und zwei Müller in der Stadt. Auch zwei Wagner, einen Färber, einen Hutmacher, einen Seiler, zwei Gastwirte und einen Brandweinbrenner zählt das Flurbuch von 1771. Dazu kommen noch sechs sonstige Handwerker, zwölf Tagelöhner, neun Soldaten und Invaliden, 13 Steuereintreiber, 1 Bürgermeister, ein Feldmeister, zwei Postmeister, ein Apotheker, ein Bader und eine Leichenfrau.

Viel hat Albrecht Bergmann durch seine Arbeit am Flurbuch über Waldheim im Jahre 1771 herausgefunden. „Aber was fünf Biere genau sind, weiß ich noch immer nicht“, sagt er. Logisch, dass damit nicht fünf Halbe gemeint sein können, denn wegen zweieinhalb Liter macht sich keiner den Aufwand mit der Brauerei. Über die Zutatenliste, die Menge an Malz und Wasser, hat Albrecht Bergmann aber grob überschlagen, dass ein Bier ungefähr 400 Liter sind. Die Bewohner des Napoleonhauses, damals war das eine Postmeisterei, durften also 2000 Liter Bier pro Jahr brauen. Anderen Waldheimer, es waren vor allem Handwerker, erlaubte der sächsische Kurfürst Mengen zwischen einem und zehn Bieren. Auch darüber gibt die Flurkarte Auskunft, die Albrecht Bergmann angefertigt hat.

Von Dirk Wurzel