Ramponierte Straßen im Ostrauer Gewerbegebiet

Ostrau

Die Straßen im Ostrauer Gewerbegebiet sind in den letzten 25 Jahren stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Tiefe Spurrinnen zeichnen die Sachsenstraße. Ein Resultat des regen Verkehrs von Lastwagen und Autos im Gewerbegebiet. Die Borde in den Kurven sind zerfahren. Das hat auch damit zu tun, dass die Kurven mal viel zu eng geplant wurden. Einige Grundstückszufahrten sind so ramponiert, dass sie jetzt grundhaft ausgebaut werden müssen. Auch die Gehwege sind teilweise marode. Sie wurden in der Vergangenheit einmal zu oft als LKW-Parkplatz missbraucht und dadurch stark beschädigt.

Kosten in Höhe von 1,2 Millionen Euro

Die Gemeinde Ostrau will jetzt die ramponierten Straßen und Gehwege in Ordnung bringen. Gleichzeitig sollen die Kurvenradien, Grundstückszufahrten und Parkmöglichkeiten in Angriff genommen werden. Eine erste Schätzung ruft Gesamtkosten in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro auf. Die Gemeinde hofft auf Fördermittel. Das Förderprogramm GRW-Infra vom Freistaat Sachsen würde 90 Prozent der Kosten übernehmen – wenn die Gemeinde den Zuschlag bekommt. Dort inbegriffen ist auch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung. „Wir wollen die vorhandenen Masten nutzen, aber auf moderne LED-Technik umrüsten“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU).

Im nördlichen Teil beginnen

Die Gemeinderäte von Ostrau vergaben jetzt die dafür notwendigen Planungsleistungen. Das Ingenieurbüro Klemm & Hensen aus Leipzig, aber mit Sitz in Döbeln, übernimmt den Auftrag für rund 50.000 Euro. Grundlage für die Planung sind die Vermessungsarbeiten, die die Gemeinderäte bereits im November des vergangenen Jahres in Auftrag gaben.

„Wir wollen mit dem nördlichen Teil des Gewerbegebiets beginnen“, so Schilling. Das ist dort, wo beispielsweise Hammer seinen Sitz hat. Die Straßenlänge beträgt dort etwa 1,2 Kilometer. Die Gemeinde will Planung jetzt anschieben, um dann in die Anstragsstellung zu gehen.

Von Stephanie Helm