Rare Fördermittel fürs Ostrauer Gewerbegebiet

Ostrau

Ein großes Vorhaben will die Gemeinde Ostrau im nächsten Jahr umsetzen. Dann soll das Gewerbegebiet eine Frischekur bekommen. Straßen, die Schäden aufweisen, sollen genauso in Angriff genommen werden wie Gehwege. Außerdem soll in dem Zuge die Straßenbeleuchtung auf den neusten Stand gebracht werden. Für das Vorhaben erhofft sich Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) finanzielle Unterstützung aus dem Förderprogramm „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW Infra).

Rarität: Förderprogramm

Aus dem selben Förderprogramm schöpfte schon die Gemeinde Großweitzschen, um ihre Schandflecken im Gewerbepark Mockritz zu beseitigen. Es ist eines der wenigen Förderprogramme im Bereich des Straßenbaus, die es derzeit überhaupt gibt. Der Grund: Bereits im Februar dieses Jahres gab der Verkehrsminister von Sachsen, Martin Dulig ( SPD), einen Stopp für das Einreichen von Förderneuanträgen für kommunale Bauvorhaben bekannt.

Von Förderstopp betroffen

Auch die Gemeinde Ostrau war und ist von diesem Förderstopp betroffen. Zwei Straßenbaumaßnahmen in Auerschütz (Delmschützer Straße) und Jahna (Goldhausener Straße) schweben im luftleeren Raum. Dirk Schilling damals: „Was hier in Sachen Straßenbau passiert, ist ein Armutszeugnis vom Wirtschaftsministerium.“ Schon im Februar liebäugelte der Bürgermeister mit dem Förderprogramm GRW Infra. Jetzt versucht er dort Fördermittel zu bekommen. „Was wir dann im nächsten Jahr alles schaffen werden, wissen wir noch nicht. Aber wir sind schon mit Planern im Gespräch“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling.

Bisher nur händisch

Damit das passieren kann, ist eine Neuvermessung des Gewerbegebiets nötig. „Bislang ist alles nur händisch gezeichnet“, so das Gemeindeoberhaupt. Die Kosten für die Vermessung: rund 15.000 Euro. Davon werden die kommunalen Grundstücke vermessen, ebenso wie Straßen, Gehwege, Grünflächen und Grundstückszufahrten bis zu den jeweiligen Grundstücksgrenzen. Im Rahmen der Vermessung werden Objekte wie Schachtdeckel, Absperrschieber, Beleuchtungsmasten und Bäume aufgenommen. Insgesamt müssen etwas mehr als vier Kilometer Straßenlänge vermessen werden. Von den Vermessungen ausgenommen ist die Kreisstraße „Zur Linde“. Am Ende liegen die Daten in einer analogen karte im Maßstab 1:250 vor, genauso wie in diversen digitalen Formaten. Den Zuschlag für den Auftrag bekam das Vermessungsbüro Forberger & Partner aus Döbeln.

Förderquote: 85 Prozent

Die 15.000 Euro sind bereits im Haushalt eingestellt. Wird die Maßnahme tatsächlich umgesetzt, ist die Summe sogar förderfähig. Die Förderquote beträgt bis zu 85 Prozent.

Von Stephanie Helm