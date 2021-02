Hartha

Am Mittwoch machte die Warnung in den sozialen Netzwerken ihre Runde. Am Donnerstagmorgen setzte ein Bürger auch das Harthaer Ordnungsamt in Kenntnis: Im Stadtgebiet sollen gefährliche Hundeköder ausliegen - Wurststücke mit Rasierklingen gespickt.

„Außer, dass wir den Hinweis aus der Bevölkerung bekommen haben, ist uns noch nichts aufgefallen“, sagt Ronald Fischer, Leiter des Harthaer Ordnungsamtes. Auch sei nicht bekannt, wo die Köder auslägen. Dennoch hätten seine Mitarbeiter bei ihren dienstlichen Rundgängen ein Auge auf die Sache, sagt Ronald Fischer.

Epilepsieähnliche Anfälle

Derartige Angriffe auf das Wohl der Tiere sind in Hartha die Ausnahme. Aber sie kommen vor. „Von dem jetzigen Fall habe ich noch nichts gehört. So etwas ist nicht schön“, sagt Hundezüchter Frank Fritzsche aus Langenau. Vor zwei Jahren traf es seine Schäferhündin Tess. Sie wurde vergiftet. Es passierte etwas außerhalb der Stadt beim Spazierengehen. „Meistens gibt man dem Hund beim Laufen mehr Leine und bekommt als Hundeführer gar nicht mit, wenn das Tier etwas in den Mund nimmt“, sagt Frank Fritzsche. Irgendwann sei ihm aufgefallen, dass mit seiner Hündin etwas nicht stimmte. Als er sie beim Training aus dem Käfig holen wollte, habe sie epilepsieähnliche Anfälle gehabt. „Ich war völlig von der Rolle. Mein Freund Tino Schmidt musste den Hund und mich zum Tierarzt fahren – ich war dazu nicht in der Lage. Als wir ankamen war es schon zu spät. Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn ich jemanden beim Auslegen von Ködern erwischen würde“, sagt Hundezüchter Fritzsche.

Lebensgefahr durch Köder

Tino Schmidt warnt Hundehalter, vorsichtig zu sein. Er ist Hundetrainer und Vorsitzender des Hundesportvereins Zschopautal und sagt: „Diese Köder können für die Hunde lebensbedrohlich sein. Verletzungen in Mund und Rachenraum sind die ersten Anzeichen dafür, dass ein Hund einen gespickten Köder im Fang hatte. Auch Blut im Stuhl, apathisches Verhalten und erhöhte Temperatur können darauf hinweisen.“ Dann ist Eile geboten und der Tierarzt sollte aufgesucht werden. Auf keinen Fall sollten die Halter ihre Hunde jedoch selber zum Erbrechen bringen, falls der Verdacht besteht, dass sie Giftköder oder scharfe Gegenstände gefressen haben, sagt Tino Schmidt. Das könnte zu weiteren Verletzungen führen.

„Das muss schon ein sehr großer Tierhasser sein“

Sylke Pfumfel von der Tiernothilfe in Leisnig sagt dazu: „Das muss schon ein sehr großer Tierhasser sein, der so etwas tut.“ Auf den konkreten Vorfall aus Hartha sei sie noch nicht angesprochen worden. Und auch sonst landeten derartige Fälle selten im Tierheim: „Man muss sagen: Da ist der Tierarzt die erste Anlaufstelle, und leider meist auch die Endstation. Die Tiere, die derartige Köder schlucken, zerschneiden sich damit die Kehle und verenden elend.“

Pfumfel denkt dabei nicht allein an Hunde, die ja an der Leine spazieren geführt werden, Dabei könne der Halter ja acht geben. „Anders verhält es sich bei Freigänger-Katzen. Diese nehmen derartige Köder ebenfalls auf, nicht zu vergessen Füchse oder Waschbären. Dabei handelt es sich zwar um Wildtiere. Aber auch diese dürfen nicht derartiger mutwilliger Quälerei ausgesetzt werden.“

Informationen sind wichtig – für Polizei und Tierhalter

Derartige Köder auszulegen, sei eine Straftat, weshalb Sylke Pfumfel rät, dies bei der Polizei anzuzeigen. Auch der zuständige Amtstierarzt beim Landratsamt solle in Kenntnis gesetzt werden. Wer einen solchen Köder findet, solle ihn auch dort wegnehmen, damit ihn nicht doch noch ein Tier aufnimmt.

„Es ist auch von großem Nutzen, wenn der Finder die bekannten Tierhalter der Umgebung informiert, damit diese wachsam sein können.“

Von T.Herholz/S. Robak