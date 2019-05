Döbeln

Das Bauhaus, das Leibnitz-Institut, die Waldorfschulen und Bentley werden in diesem Jahr 100 Jahre alt. In diese Aufzählung reiht sich nun auch der Döbelner Werkzeugmaschinenbauer Rasoma ein. Im Werk an der Alexanderstraße wurde am Freitag mit den 95 Mitarbeitern, ehemaligen Kollegen und geladenen Gästen der 100. Firmengeburtstag gefeiert.

Zum offiziellen Festakt kam auch Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) vorbei. Auf der Internationale Fachmesse für Werkzeugmaschinen, Fertigungs- und Automatisierungstechnik Intec in Leipzig hatte Kretschmer die Döbelner Maschinenbauer kennengelernt. „Wir müssen in Sachsen so innovativ bleiben, wie sie es sind. Das sind sächsische Werte, die uns groß gemacht haben“, sagte Kretschmer.

Zwölf Lehrlinge in Ausbildung

Geschäftsführer Marcus Kamm hatte vor den Gästen die Geschichte des Döbelner Unternehmens vorgestellt. Gerade haben die Döbelner wieder eine Spezialmaschine zur Herstellung von Eisenbahnrädern nach Russland ausgeliefert. Auch personell sieht es um die Zukunft des seit 2016 zur Chemnitzer NSH-Gruppe gehörenden Unternehmens recht gut aus. Zwölf Lehrlinge werden aktuell ausgebildet. Auch für das neue Lehrjahr konnten alle sechs Lehrstellen gut besetzt werden.

Am Samstag von 10 bis 12 Uhr können sich alle Interessierten beim Tag des offenen Unternehmens in den Werkhallen von Rasoma umschauen.

Von Thomas Sparrer