Rathaustüren in Roßwein und Ostrau dicht

In Roßwein ist ab kommendem Montag das Rathaus für Besucher geschlossen. Diese Entscheidung hat die Verwaltung auf Grundlage der aktuellen Corona-Zahlen getroffen. Die Mitarbeiter des Rathauses stehen den Bürgern dennoch weiterhin für alle Anliegen zur Verfügung. Die Kontaktaufnahme ist möglich telefonisch (034322/4660), per Mail (stadt@rosswein.de), per Fax (034322/43481) oder per Post (Markt 4, 04741 Roßwein). In dringenden Fällen können persönliche Besuchstermine abgestimmt werden. Über das Bürgertelefon 034322/4660 ist die Stadtverwaltung erreichbar. „Mit dieser Maßnahme erhöhen wir den Schutz unserer Bürger und der Mitarbeiter des Rathauses und bitten um Verständnis“, so Hauptamtsleiterin Michaela Neubert.

Ostrau und Großweitzschen nur mit Termin

Auch das Rathaus in Ostrau ist seit Dienstag für den Besucherverkehr geschlossen. Bürger, die ein Anliegen haben, müssen sich telefonisch anmelden. Demnach ist das Einwohnermeldeamt unter der Nummer 034324/209203, das Bürger- beziehungsweise Gewerbeamt unter 034324/209202, der Ordnungsdienst der Gemeinde unter 034324/209205 sowie die Kämmerei unter der Nummer 034324/209211 zu erreichen. Gleiches gilt für die Gemeindeverwaltung in Großweitzschen. Auch hier ist schon seit längerer Zeit ein Termin nötig, der zuvor telefonisch vereinbart werden muss.

Gemeindeamt in Zschaitz bleibt offen

Die Gemeinde Zschaitz-Ottewig verzichtet dagegen auf ein generelles Besuchsverbot. „Wir schließen unser Amt nicht. Bei uns wird Maske getragen, außerdem werden die Kontakte erfasst“, erklärt Bürgermeister Immo Barkawitz. Der Großteil der Bürger melde sich sowieso meist im Vorfeld an. Und weil außer dem Sekretariat kein anderes Amt in der Zschaitzer Gemeindeverwaltung untergebracht ist, bleibt der große Ansturm generell aus. Währenddessen haben sich Bürgermeister und Verwaltungsmitarbeiter ein Selbsttestregime auferlegt.

Von ME/she