Raub, Erpressung, Drogen: Döbelner Kleinkriminelle sprechen sich ab

Döbeln

Sichtlich fassungslos zeigte sich Richterin Karin Fahlberg angesichts des falschen Spiels, das sie hinter der Zeugenaussage in ihrem Gerichtssaal vermutete. Platz genommen hatten hier vor dem Schöffengericht die Beteiligten in einem Fall räuberischer Erpressung und Raub, der sich an einem Donnerstag im September 2019 im Döbelner Zentrum ereignet haben sollte.

An der Staupitzbrücke soll ein junger Mann auf eine Bank gedrückt und zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden sein. Der 20-jährige Angeklagte, mit dem sich der Geschädigte zuvor telefonisch zum „Party machen“ verabredet hatte, hielt das Opfer dabei am Arm fest. Für diese Tat war der 20-Jährige mit tschechischer Staatsbürgerschaft vor ein paar Monaten bereits zu einer Jugendstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, verurteilt worden. Nun sollte er gegen die zweite Person aussagen, die laut Aussage des Geschädigten an der Tat beteiligt gewesen war. Die Identität dieser zweiten Person hatte der Berufsschüler am ersten Tag seiner Verhandlung im Juni 2020 nur widerwillig preisgegeben. Den zweiten Verhandlungstag, an dem sowohl der Geschädigte als auch der zweite Beteiligte erscheinen sollten, schwänzte er und wurde in Abwesenheit verurteilt.

Anzeige

Jetzt nun saß derjenige vor dem Schöffengericht, der im September 2019 auch an der Tat beteiligt gewesen sein sollte. Der 33-Jährige ohne festen Wohnsitz lebt seit 15 Jahren in Döbeln, hat drei Kinder und keine Arbeit. Dem Gericht ist er kein Unbekannter. Erst im Juni 2020 hatte er eine Haftstrafe angetreten. Richterin Fahlberg erkundigte sich vor Verhandlungsbeginn, wie es denn aktuell um seine Bemühungen stehe, endlich einen festen Wohnsitz und Arbeit zu finden. Er könne demnächst bei einem Kumpel einziehen und dann bei diesem auch als Fensterbauer anfangen zu arbeiten.

Zeugen sorgen mit widersprüchlichen Aussagen für Verwirrung

An der Tat, die ihm vorgeworfen wurde, sei er nicht beteiligt gewesen, behauptete der Angeklagte. Und das würden die Zeugenaussagen auch belegen. Die Zeugen waren: Der Geschädigte und der 20-jährige Berufsschüler. Beide Aussagen ließen nicht nur die Richterin, sondern auch Staatsanwaltschaft und Verteidigung relativ hilflos im Fall zurück. Denn der Geschädigte, dessen Aussage genauso viele Ungereimtheiten aufwies, wie die des verurteilten Berufsschülers, konnte oder wollte den Angeklagten nicht eindeutig als zweiten Beteiligten identifizieren. Und der bereits verurteilte Berufsschüler tischte nun plötzlich eine ganz andere Geschichte auf als die der räuberischen Erpressung, für die er seine Jugendstrafe bekommen hatte. Obwohl Richterin Fahlberg warnte: Eine vorsätzliche Falschaussage vor Gericht ist strafbar, jetzt sei er volljährig und es drohe eine Freiheitsstrafe nach Erwachsenenstrafrecht, hielt der Berufsschüler an seiner neuen Aussage fest: Der Geschädigte habe ihm Geld gegeben, damit er ihm Drogen damit besorgen könne. Er habe sich mit dem Geld abgesetzt. Der Angeklagte 33-Jährige habe mit der Aktion wiederum nichts zu tun. „Warum haben Sie damals eine Geschichte erzählt, die gar nicht stimmt“, wollte Richterin Fahlberg wissen. Er habe Druck gehabt und Schiss und nicht darüber nachgedacht, wen er beschuldige.

Für den 33-Jährige auf der Anklagebank endete die Verhandlung mit einem Freispruch, den die Staatsanwältin entgegen ihrer Überzeugung fordern musste, weil ihm die Tat nicht nachweisbar sei. Verteidiger Forberger schloss sich an: „Vermutlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen.“ Er vermutete, dass tatsächlich Drogen im Spiel gewesen sind. Vielleicht bringt das ja das nächste Verfahren ans Tageslicht. Denn das wird nun gegen den Berufsschüler eingeleitet, wie die Staatsanwältin mitteilte.

Von Manuela Engelmann-Bunk