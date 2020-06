Raub-Prozess in Döbeln: Angeklagter Tscheche verrät mutmaßlichen Mittäter

Döbeln

Angeklagt wegen räuberischer Erpressung in Tateinheit mit Raub ist ein junger Döbelner. Der 20-ährige Berufsschüler mit tschechischer Staatsbürgerschaft soll an einem Dienstagabend im Dezember 2019 einen Bekannten unter Androhung von Gewalt um mehrere hundert Euro erleichtert haben. Dazu sollte er nun vor dem Schöffengericht von Richterin Marion Zöllner in Döbeln Stellung nehmen. Zu einer Verurteilung kam es allerdings noch nicht, denn dafür fehlten Gericht nicht nur der eigentlich als Zeuge geladene Geschädigte, sondern auch die Aussagen eines zweiten mutmaßlichen Täters.

Dessen Identität gab der Angeklagte erst nach mehrfacher Nachfrage der Richterin am Ende der Verhandlung preis, als es bereits um einen Fortsetzungstermin ging. Bis dahin hüllte sich der Berufsschüler mehr oder weniger in Schweigen, wenn es um seinen Mitstreiter am Tatabend ging. Der ist offenbar kein Unbekannter am Gericht und soll nun zum nächsten Verhandlungstermin mit vorgeladen werden.

Anzeige

Verabredet hatte sich der 20-Jährige angeblich mit dem Geschädigten, der 400 Euro Bargeld dabei hatte, um gemeinsam bei sich zu Hause Party zu machen. An der Staupitzbrücke traf man sich, um von dort aus in die Wohnung des Angeklagten weiter zu gehen. Dazu kam es allerdings nicht, denn am Treffpunkt erschien auch besagter Unbekannter, der den Geschädigten packte, auf eine Bank drückte und Geld forderte. Der Angeklagte selbst soll den Geschädigten am linken Arm festgehalten haben.

Weitere LVZ+ Artikel

An viel konnte oder wollte sich der junge Mann vor dem Gericht nicht erinnern. Er sei am Tatabend alkoholisiert gewesen, habe vorher mit anderen Kumpels Bier und Wodka getrunken. In welchem Zustand sich sein – unbekannter – Begleiter befand, konnte er nicht sagen. Der trinke wohl regelmäßig und sei älter als er selbst. Ob es bei dem Treffen um Drogengeschäfte ging, fragte die Richterin. Der Angeklagte verneinte. Ganz offenbar wäre es ihm lieber gewesen, die Identität seines Begleiters geheimzuhalten. Letztlich ließ er sich aber davon überzeugen, dass er nicht allein für die gemeinsame Tat geradestehen muss.

Nun hat er nächste Woche noch einmal vor dem Gericht zu erscheinen. Genauso wie sein Begleiter, mit dem zusammen die Tat verübt worden sein soll. Auch vom Geschädigten selbst erhofft sich das Schöffengericht weitere Erleuchtung in der Sache. Er war zwischenzeitlich umgezogen, weshalb ihn die ordnungsgemäße Ladung nicht erreicht hatte.

Von Manuela Engelmann-Bunk