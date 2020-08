Raub beim Juwelier in Döbeln: Junger Serbe in Untersuchungshaft

Döbeln

Chemnitzer Polizeibeamte nahmen Donnerstagabend einen Mann vorläufig fest. Der 18-Jährige steht im Verdacht, den Überfall auf einen Juwelier am 14. August in Döbeln verübt zu haben.

Nach dem Verbrechen hatte die Chemnitzer Polizei mit Bildern einer Überwachungskamera öffentlich nach dem Täter gefahndet. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, gingen nach der Fahndungsveröffentlichung mehrere Hinweise aus der Bevölkerung bei der Kriminalpolizei ein. Im Zuge der weiteren Ermittlungen erhärtete sich ein Tatverdacht gegen den 18-jährigen serbischen Staatsangehörigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz hatte eine Richterin am Amtsgericht Chemnitz einen Haftbefehl für den 18-Jährigen ausgestellt.

Der junge Mann wurde daraufhin am Donnerstag vorläufig festgenommen und am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der 18-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Von daz