Raub in Waldheim? Afghane (19) bestreitet Tatvorwurf

Waldheim/Döbeln

Einen Dolmetscher braucht der junge Mann nicht. Ordentlich gekleidet ist er im Gericht erschienen und lässt es höflich wissen, die deutsche Sprache soweit zu beherrschen, dass er der Verhandlung folgen kann. „Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich nach“, sagte der 19-Jährige.

Gewürgt und Goldfield weggenommen

Weniger höflich soll er sich am 16. Januar 2020 auf der Härtelstraße in Waldheim benommen haben. „Er griff dem Geschädigten an den Hals und drückte zu“, heißt es im Anklagesatz. Beim Würgen habe er dem Jugendlichen eine Schachtel „Goldfield“-Zigaretten weggenommen. Als dieser die Kippen zurückverlangte, habe der Angeklagte geantwortet: „Die kriegst Du nicht wieder, Du Missgeburt.“ Ihm liegt Raub zur Last. Weil das ein Verbrechen ist und er zur Tatzeit 18 Jahre alt und damit Heranwachsender war, verhandelt das Jugendschöffengericht die Anklage. Der Vorfall hatte es damals sogar in den Polizeibericht geschafft.

Gar nicht in Waldheim gewesen

„Ich war nicht dabei“, bestritt der junge Mann den Tatvorwurf. „Wo sind Sie denn gewesen?“, hakte Richterin Marion Zöllner, Vorsitzende des Jugendschöffengerichts, nach. „Das weiß ich nicht mehr, aber ich war nicht in Waldheim. Dort bin ich bestimmt schon seit zwei Jahren nicht mehr gewesen“, so der Angeklagte, der derzeit in Chemnitz lebt. Er konnte sich nicht erklären, wieso ihn Zeugen auf Lichtbildvorlagen wiedererkannt hatten.

Polizeibekannte Leute

Ein Polizist schilderte als Zeuge, wie der Tatverdacht auf den 19-Jährigen fiel. „Wir sind mit dem Geschädigten die Bahnhofstraße abgefahren. Er wusste, in welches Haus der Täter gegangen war. Dort haben wir auf dem Klingelschild einen Namen gelesen, der uns bereits aus einem anderen Sachverhalt bekannt war“, schilderte der Beamte. Der Wohnungsinhaber, ebenfalls Ausländer, habe aber nicht zur Beschreibung des Räubers gepasst. Die Polizisten erfuhren von ihm jedoch, dass sich bis etwa eine halbe Stunde vor ihrem Eintreffen eine weitere Person in der Wohnung aufgehalten habe. Die ließen sich die Beamten benennen und beschreiben. Es handelte sich um den Angeklagten, über den im Polizeicomputer Auskünfte gespeichert sind, wie der Polizist sagte.

Widersprüchliche Angaben

Ein ehemaliger Kumpel des Geschädigten – man habe sich böse gestritten und keinen Kontakt mehr – schilderte die Tat fast so, wie sie in der Anklage steht. Allerdings in einem Detail ganz anders. Zudem beschrieb der 15-Jährige einen anderen Mann als Täter. Was für Verwunderung sorgte. Richterin Zöllner hielt im vor, was er bei der Polizei zu Protokoll gegeben hatte. Die Aussage vor Gericht widerspricht dem. Aber der Zeuge blieb dabei.

Mit weiteren Zeugen setzt das Jugendschöffengericht die Hauptverhandlung fort. Auch den Geschädigten will es hören. Der Mann war trotz Ladung nicht zum ersten Prozess erschienen.

Von Dirk Wurzel