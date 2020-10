Raus aus dem Wohnzimmer: Fördermittel für Rittergut in Ehrenberg

Ehrenberg

Der Förderkreis Centro Arte Monte Onore e.V. erhält aus dem Soforthilfeprogramm für Kulturzentren „Land Intakt“ eine Förderung in Höhe von rund 22 400 Euro. Darüber informiert die mittelsächsische Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann ( CDU).

Durch das Programm werden Kulturzentren in ihrem Betrieb und ihrer Weiterentwicklung gestärkt – und so der Erhalt eines lebendigen kulturellen und sozialen Umfeldes in ländlichen Räumen bis zu 20 000 Einwohner unterstützt. Die Fördermittel sollen genutzt werden, um Modernisierungsmaßnahmen und programmbegleitende Investitionen durchzuführen.

Konkrete Pläne

Genau das hat Pier-Giorgio Furlan auch vor. Ihm gehört das Rittergut Ehrenberg, zum Verein gehört er selbstverständlich dazu. Bisher finden Lesungen, Workshops und Vorträge in seinem Wohnzimmer statt. In Zukunft soll dafür ein multifunktionaler Raum entstehen. „Dann können wir ein größeres Angebot machen und uns breiter aufstellen“, sagt Pier-Giorgio Furlan. Eben jener Raum muss beispielsweise noch brandschutztechnisch ertüchtigt werden. „Der Raum befindet sich aktuell im Rohbau“, so Furlan weiter. Schon bald soll auch dort das kulturelle Leben einziehen. Und Pier-Giorgio Furlan hat sein Wohnzimmer wieder für sich allein.

Von Stephanie Helm