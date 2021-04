Rechnungshof prüft Ostrauer Verwaltung

Ostrau

Die hitzig geführte Debatte in Großweitzschen rund um den Prüfbericht des Sächsischen Rechnungshofes ist allen Beteiligten noch gut im Gedächtnis. Eine solche Prüfung gab es auch in der Gemeindeverwaltung in Ostrau. In einem Zeitraum von vier Monaten wurden Dokumente, Unterlagen und verwaltungstechnische Vorgänge zum Jahr 2013 gesichtet.

Turnhallenboden falsch abgerechnet

Dabei kritisierte der Prüfer vor allem organisatorische Dinge. Darunter das interne Kontrollsystem beziehungsweise die interne Dokumentation, die Festlegung der Wesentlichkeitsgrenze, Regelungen der Dienstanweisung für Kassengeschäfte oder die Bewertungsrichtline. Korrekturbedarf sah der Prüfer auch in Zusammenhang mit der Abrechnung der Sanierung der Schulturnhalle. Der neue Turnhallenboden wurde damals als investive Ausgabe geführt. Tatsächlich handelte es sich aber um einen Sachwert. „Da kann man jetzt im Nachhinein nichts mehr machen“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU).

Abschläge digital statt händisch

Die Verwaltung konnte diese Sachverhalte nach Beanstandung aus der Welt schaffen beziehungsweise in Ordnung bringen. Was noch offen ist und die Gemeindeverwaltung deshalb noch beschäftigen wird: das Thema Gemeinbedarfsflächen. Das sind beispielsweise Parkflächen, öffentliche Flächen oder Kleingartenflächen. Deren Abschläge werden bisher händisch gelistet. Das muss im digitalen Finanzsystem der Gemeinde geführt werden. Bislang fehlten dafür die technischen Voraussetzungen. Die sollen jetzt geschaffen werden. Die Verwaltung arbeitet mit einem Software-Anbieter bereits an einer Lösung.

„Wir sind ganz schön im Verzug“

Zu ihrer jüngsten Sitzung vergaben die Gemeinderäte auch den Auftrag, die Jahresabschlüsse von 2013 bis 2015 prüfen zu lassen. „Wir sind ganz schön in Verzug“, sagt dazu der Bürgermeister. Schuld ist die Doppik-Umstellung in den kommunalen Verwaltungen. Die nahm enorm viel Zeit in Anspruch und stellte die Verwaltung, nicht nur in Ostrau, vor neue, große Herausforderungen. Für 4150 Euro pro Jahr wird die Firma Menos GmbH aus Wilsdruff die Jahresabschlüsse der Gemeinde Ostrau prüfen. Noch in diesem Jahr soll der Jahresabschluss für 2013 in Angriff und auch fertig gestellt werden. Die beiden darauffolgenden Jahre 2014 und 2015 sollen spätestens im nächsten Jahr geprüft werden.

Keine versteckten Kosten

Die nun beauftragte Firma Menos GmbH gab im Rahmen der Ausschreibung nur das zweitgünstigste Angebot ab. Das günstigste Angebot wurde allerdings als Schätz-Honorar ausgewiesen. „Das war uns zu unverbindlich“ erklärte Bürgermeister Dirk Schilling, warum sich die Verwaltung schließlich doch für das nächstgünstigere Angebot entschied. Dort sind alle Leistungen inklusive und die Gefahr versteckter Kosten nicht gegeben.

Von Stephanie Helm