Viele Menschen aus der Döbelner Region trennt nur noch ein Arbeitstag vom verdienten Wochenende. Vom Sommerausklang in der Döbelner Ritterstraße übers Seifenkistenrennen in Großsteinbach bis zum Abschlusskonzert der letzte Aufnahmerunde von Melchior-Vulpius-Werken in Waldheims Stadtkirche liegt einiges an. Die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick.