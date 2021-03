Rechter beschmiert Haus der Demokratie in Döbeln – Strafe nun rechtskräftig

Döbeln

Anfang November 2017 prangten rechte Schmierereien am Gebäude des Döbelner Treibhaus-Vereins. „NS-Zone“, „Unsere Stadt, unsere Regeln“ und „Anti-Antifa“ solche Schriftzüge waren auf den Bildern zu sehen, die Treibhaus-Geschäftsführerin Judith Schilling im Oktober 2019 auf den Fluren des Amtsgerichtes Döbeln zeigte. Sie war als Zeugin geladen, brauchte aber nicht auszusagen. Denn in einem langen Rechtsgespräch, das Richterin Ines Opitz mit Staatsanwaltschaft und Verteidigung hinter verschlossenen Türen führte, einigten sich die Verfahrensbeteiligten, das Verfahren gegen den damals 32-Jährigen gegen die Zahlung einer Geldauflage vorläufig einzustellen. 800 Euro sollte der Mann aus Niederschlesien zahlen, der zwischenzeitlich auch in der Region Döbeln lebte.

Schmierereien sind Sachbeschädigung

Aber das tat er nicht. Und so nahm das Gericht das vorläufig eingestellte Verfahren wieder auf. Diesmal war die Hauptverhandlung eine recht kurze Veranstaltung. Der Angeklagte fehlte. Also ging die Richterin ins Strafbefehlsverfahren über und erließ ein schriftliches Urteil. Die Strafe für die Schmierereien am Treibhaus, juristisch handelt es sich um Sachbeschädigung, ging mit 40 Tagessätzen in eine Gesamtgeldstrafe von insgesamt 120 Tagessätzen zu 48 Euro ein, wie Christoph Kuhn, Presserichter des Amtsgerichtes Döbeln, auf Nachfrage von lvz.de mitteilt. Die Richterin musste weitere Strafen, die der Mann mittlerweile angesammelt hatte, einbeziehen und zu einer Gesamtstrafe zusammenfassen. Da innerhalb der Frist kein Einspruch gegen den Döbelner Strafbefehl einging, ist dieses Urteil nun rechtskräftig.

Beseitigung kostete Verein viel Geld

Die Geldstrafe geht an die Staatskasse – die 800 Euro Auflage hätte der Treibhaus-Verein bekommen. Dieser hätte das Geld gut gebrauchen können. Aber der Mittdreißiger zahlt offenbar lieber an die Landesjustizkasse statt an den soziokulturellen Verein. Der hatte mit dem Geschmiere ordentlich Arbeit. 6700 Euro hat es gekostet, diese zu beseitigen. Allein 2000 Euro kostete das Gerüst. Etwa zwei Monate lang waren die Schmierereien am Gebäude sichtbar, bevor sie die Treibhäusler zunächst provisorisch übermalten.

Von Dirk Wurzel