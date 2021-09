Rechts- und Linksextremismus: Gefahr für die Demokratie

Gödelitz

Nach den vielfältigen Einschränkungen, verursacht durch die Corona-Pandemie, scheint unser Land wieder erwacht zu sein: Auch wenn einige Beschränkungen fortbestehen, das öffentliche Leben pulsiert wieder. Bis vor kurzem stark eingeschränkte Bürger- und Grundrechte können wieder leichter ausgeübt werden. Noch zu keiner Zeit nach 1945 waren die politischen Inhalte so vielschichtig wie sie derzeit oft erscheinen. Tatsächlich ist unsere Gesellschaft „bunt“. Gleichzeitig festigen sich extremistische Tendenzen am rechten wie linken Rand, sind „Sprengstoff“ für unsere Demokratie. Warum diese sich ausbreitende Unzufriedenheit? Sind die Gründe – wenigstens in Teilbereichen – nachvollziehbar? Sind sich die Entscheider in den Regierungen bewusst, was eine immer größere Zahl von Menschen bedrückt, ärgert, reizt? Interessieren sie sich dafür?

Es sind solche Fragen, die im Zentrum der nächsten Veranstaltung im Ost-West-Forum auf Gut Gödelitz stehen. Jean Lacroix , Oberst der Bundeswehr a.D., spricht am Samstag, 18 Uhr, zum Thema „Rechts- und Linksextremismus: Zunehmende Gefahr für die Demokratie“. Weil aufgrund der Corona-Einschränkungen weniger Sitzplätze zur Verfügung stehen, ist eine vorherige Anmeldung nötig. Das geht telefonisch (034325/20434) und per E-Mail (buero@gut-goedelitz.de). Eine Mund-Nasen-Abdeckung muss getragen werden.

Von DAZ