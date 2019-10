Döbeln

Regelmäßig muss die Polizei in Döbeln gegen eine sogenannte Schutzzonen-Streife aus dem Umfeld der rechtsextremen NPD vorgehen, die auf eigene Faust in der Stadt patrouilliert. In dieser Woche häuften sich die Vorfälle, zuletzt gaben drei Männer etwa an, „nach Cannabis riechende Ausländer“ verjagt zu habe...