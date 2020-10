Döbeln

Sie sind süß, sie sind luftig, sie sind lecker und überall unterschiedlich. Wer bis jetzt noch nicht weiß, wovon die Rede ist, sollte sich bei seinem nächsten Bäckerbesuch ausnahmsweise weniger auf das Eierschecken-Angebot konzentrieren, sondern vielleicht lieber etwas genauer auf ein eher saisonales Gebäck achten. Klar, die Rede ist von Reformationsbrötchen. Doch was nur Leute wissen, die Ende Oktober öfter mal den Brotverkäufer wechseln – Reformationsbrötchen sind fast bei allen Bäckern etwas unterschiedlich. Und um einen Einblick in die Vielfalt dieses Schlemmermäulchen-Lieblings zu bekommen, habe ich mich mir die Zeit genommen und mir von fünf Döbelner Bäckern erklären lassen, was ihr jeweiliges Martinsbrötchen so besonders macht. Aber Vorsicht, die Reise wird süß und klebrig und ich kann nicht garantieren, dass man im Anschluss nicht das dringende Bedürfnis verspürt, dem nächstgelegenen Bäcker einen Besuch abzustatten.

Puderzucker und Mehrfruchtmarmelade machen die Reformationsbrötchen der Bäckerei Hüttig aus. Quelle: Johann-Christoph Landgraf

Abbild der Lutherrose

Aber bevor wir zu den Unterschieden der einzelnen Gebäcke kommen, klären wir zunächst einmal die Gemeinsamkeiten. Reformationsbrötchen bestehen im Allgemeinen aus einem süßen Hefeteig und haben etwa einen Durchmesser von 13 Zentimetern. Und sie alle sollen die von Martin Luther als Siegel für seine Schriften verwendete Lutherrose darstellen. Zwar hat diese im Original fünf Blätter – ein normales Reformationsbrötchen hat vier –, aber dieses ist wohl aus Gründen der einfacheren Herstellung irgendwann wegrationalisiert worden. Gut für uns, so kann auch der Laie sie ohne besondere Vorkenntnisse nachbacken. Wo die meisten Reformationsbrötchen bei der exakten Darstellung der Rosenblüten mogeln, sind sie bei der Nachahmung des roten Herzens in der Mitte einer jeden echten Lutherrose sehr genau. Hierfür wird einfach ein bisschen rote Marmelade in die Mitte des Gebäcks gekleckst. Als Letztes steht es dem besonders detailverliebten Bäcker noch frei, ob er zwei Teigstreifen in Form eines Kreuzes über die Marmelade legt oder ob nicht.

Hefeteig und Kirschmarmelade: Die Reformationsbrötchen der Bäckerei Stölzel. Quelle: Johann Christoph Landgraf

Im Vogtland dominiert das Reformationsbrot

Die Geschichte des Reformationsbrötchens ist bis zum heutigen Tag weitgehend ungeklärt. Es wird jedoch vermutet, dass seine Entstehung auf das Brauchtumsgebäck des katholischen Martinstags zurückgeht. Wie auch immer es entstanden sein mag, es ist noch heute Brauch, dass speziell im Oktober eines jeden Jahres Reformationsbrötchen von fast allen Bäckern im Verbreitungsgebiet im weiteren Umkreis von Leipzig angeboten werden. Das umfasst vor allem Nordsachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In der Gegend um Dresden und im Vogtland dominiert hingegen eher ein anderes Gebäck in diesem Zeitraum die Ladentheken: das Reformationsbrot. Dieses hat eine runde Form und ist deutlich größer als sein kleiner Bruder. Früher hat man das Gebäck auch als Pfaffenkäppchen oder Tetzelmütze bezeichnet. Anders als bei Reformationsbrötchen werden die Brote häufig mit heißer Aprikosenkonfitüre bestrichen. Gemein haben sie jedoch, dass der Teig meistens einem leichten Stollenteig mit weniger Butter und Rosinen als im traditionellen Christstollen ähneln. Eine weitere Ähnlichkeit ist darüber hinaus, dass sie oft mit einer Fondantglasur überzogen und mit Mandelblättchen bestreut werden.

Bäckerei Körner

So zum Beispiel auch bei der ersten Station meiner Reise: der Bäckerei Körner am Niedermarkt. Hier basiert der Teig auch auf einem Stollenteig, welcher mit Rosinen, Mandeln und einer Reihe von Nüssen gespickt worden ist. Also bei diesem Exemplar Achtung an alle Allergiker.

Bäckerei Stölzel

Die Bäckerei Stölzel, zu finden in der Bäckerstraße und in der Döbelner Kaufland-Filiale, setzt bei ihren Reformationsbrötchen lieber auf einen Hefeteig, welchen sie mit Zitronat, Orangeat und Fenchelgewürz anreichert. Zum Schluss kommt ein ordentlicher Klecks Kirschmarmelade in die Mitte, welcher anschließend mit Puderzucker und Mandeln überstreut wird.

Bäckerei „Unser Bäcker“

Die Bäckerei „Unser Bäcker“, welche ebenfalls eine Filiale in der Bäckerstraße betreibt (welch ein Zufall), setzt bei ihren fluffigen Leckerbissen stattdessen lieber auf die Verwendung von richtigem Zucker.

Ohne Marmelade, dafür mit viel Zucker. Die Reformationsbrötchen der Bäckerei Möbius. Quelle: Johann Christoph Landgraf

Bäckerei Möbius

Darauf schwört offensichtlich auch die Bäckerei Möbius in seiner Filiale in der Breiten Straße. Hier verzichtet man jedoch auf die Marmelade und gibt dafür eine Handvoll mehr Rosinen in den Teig.

Bäckerei Hüttig

Einen anderen Weg geht die Bäckerei Hüttig. Hier arbeitet man mit einem Kuchenteig, welcher zunächst ordentlich gebuttert, mit einem Klecks Mehrfruchtmarmelade versehen und im Anschluss großzügig mit Puderzucker überstreut wird. Na dann guten Appetit und einen klebrig süßen Reformationstag!

Von Johann-Christoph Landgraf