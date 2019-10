Drachen und Engel entdecken auf Burg Mildenstein in Leisnig

Leisnig

Wie kann es eine Suppe schaffen, Leib und Seele zusammen zu halten? Das erfahren die Besucher der Burg Mildenstein zum diesjährigen Reformationstag. Im Burgmuseum wird eine Sonderführung angeboten. Sie steht unter eben diesem Motto: „Ein guet Süpplein hält Leib und Seele zusammen“ und gehört zur Veranstaltungsreihe „Für Geist und Magen“.

Innerhalb der Reihe ist die Burg Mildenstein auf interaktive Weise zu erleben, denn die Räume wie beispielsweise die historischen Küchen werden genau so genutzt wie in den Jahrhunderten zuvor. Die um 11 Uhr Führung richtet sich besonders an kulinarisch interessierte Gäste. In der Rolle einer Magd oder eines Knechtes bereitet der Gast unter Anleitung der erfahrenen Küchenmeisterin ein kräftiges Süpplein nach mittelalterlichen Rezepten zu. Dieses wird anschließend in geselliger Runde gemeinsam verspeist. Zuvor gibt es viel Arbeit zu erledigen. Das Gemüse muss geschnitten oder das Feuer auf dem gemauerten Herd in der großen Hofküche am Leben erhalten werden.

Außerdem wird innerhalb dieser kulinarischen Erlebnisführung Wissenswertes zu Speis und Trank und deren Zubereitung zu mittelalterlichen Zeit vermittelt. Diese Führung wird für vorangemeldete Burgbesucher angeboten. Nachfragen nach freien Plätzen sind telefonisch möglich unter der Leisniger Nummer 034321/62560. Übrigens können ganze Gruppen dieses Angebot auch separat zu einem Wunschtermin buchen.

Ebenfalls am Reformationstag können Besucher zusammen mit Burgführer Michael Kreskowsky ab 13 Uhr oder ab 15 Uhr die Besonderheiten der Burgkapelle St. Martini, der Gefängniskapelle sowie der windigen Stuben auf Burg Mildenstein entdecken. Kreskowskys Sonderführung trägt den Titel „Drachen, tanzende Engel und eine Jakobsmuschel“. Um die Größe der Gruppen planen zu können, ist auch hier die vorherige telefonische Nachfrage nötig.

Von Steffi Robak