Regenbogenschule Döbeln wird nach 25 Jahren runderneuert

Döbeln

Mit einem großen Schulfest im Mai wird die Regenbogenschule für Menschen mit geistiger Behinderung in der Döbelner Nordstraße ihr 25-jähriges Jubiläum feiern.

Ein Vierteljahrhundert nach dem Neubau des Schulgebäudes nimmt der Landkreis nun schon seit einiger Zeit wieder Geld in die Hand, um die Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung auf den aktuellesten Baustand zu bringen. So wurde seit 2016 im Schulgebäude der Brandschutz auf die aktuellsten gesetzlichen Standards gebracht. „Aufgrund der besonderen Schülerklientel besteht die Herausforderung darin, geplante Bauabschnitte in den Ferienzeiten zu realisieren“, schildert André Kaiser, Sprecher des Landratsamtes Mittelsachsen.

In Ausstattung investiert

Die Sanierung der einzelnen Etagen mit Unterrichts-, Therapie- und Verwaltungsräume einschließlich der Flure ist nun abgeschlossen. Zudem steckte der Landkreis 2019 noch zusätzliche 42.000 Euro in die Ausstattung der Unterrichtsräume. Im selben Jahr erfolgte außerdem die Renovierung des Speiseraumes als letzte Maßnahme. Eingebaut wurden zudem zwei neue Küchen für den Bereich der Werkstufe. Im Keller wurde das Therapieschwimmbad erneuert, neue Umkleiden und behindertengerechte Toiletten eingebaut.

Finanziert wird die Gesamtinvestition über das Konjunkturpaket „Brücken für die Zukunft“ mit einem Volumen von 833.000 Euro. Weitere knapp 278.000 Euro legt der Landkreis als Eigenmittel obendrauf.

Ronny Bryja von der Dahlener Bau GmbH sägt die Pflastersteine zurecht. Im Hintergrund stehen schon die neuen Spielgeräte auf dem Spielplatz der Regenbogenschule. Quelle: Thomas Sparrer

Im Außengelände der Regenbogenschule wurde im vergangenen Herbst mit der grundlegenden Neugestaltung des Spielplatzes sowie des Sportplatzes begonnen. Seit Oktober pflastern Handwerker der Dahlener Bau GmbH die Bereiche um den Pavillon, um den Spielplatz und ums Gebäude neu.

Die neuen Spielgeräte des Spielplatzes sind bereits aufgebaut. Rundherum wurde Drainage-Beton eingebaut. Im Frühjahr kommt noch Fallschutzkies obendrauf. Zum Schulfest zum 25. Geburtstag der Schule am 15. Mai soll für die feierliche Einweihung alles fertig sein .

Aktuell lernen an der Regenbogenschule 64 Schüler in 8 Klassen mit einer Stärke von 8 bis 10 Schülern. Betreut werden sie von 15 Lehrern und zehn pädagogischen Fachkräften im Unterricht.

Von Thomas Sparrer