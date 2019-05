Technitz

Am Montagabend ist in Technitz die regennasse Fahrbahn einem Fahrradfahrer zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei mitteilt, stürzte der 66-Jährige in einer Rechtskurve auf der Verbindungsstraße von Westewitz in Richtung Bischofswiesen. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Von ap/DAZ