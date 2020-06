Döbeln

Bei der landkreiseigenen Regiobus Mittelsachsen GmbH hatten die Entscheider um Geschäftsführer Michael Tanne den richtigen Riecher, als sie 2019 die ersten neuen Busse mit den neuen Abbiegeassistenzsystemen bestellten. Seit März rollen die ersten 15 Stück über die Straßen im Landkreis. Seit April gilt die Verschärfung der Straßenverkehrsordnung. Zum Schutz von Fußgängern und Radfahrern dürfen größere Fahrzeuge beim Rechtsabbiegen nur noch Schritt fahren.

Die Busfahrerinnen und Busfahrer der Regiobus GmbH haben künftig beim Rechtsabbiegen technische Unterstützung. Sie werden von diesen Systemen sowohl optisch wie auch akustisch oder sensorisch beim Abbiegen vor eventuellen Gefahrensituationen gewarnt. Denn bauartbedingt gibt es bei Nutzfahrzeugen immer den gefährlichen toten Winkel.

Sensor erkennt die Gefahr im toten Winkel

Ivica Boskovic, Betriebsleiter von Regiobus in Döbeln, hat ein paar der 15 neuen Busse mit den Assistenzsystemen getestet. Weitere 20 kommen noch dieses Jahr neu in den Fuhrpark. „Ich denke, dass wird sich durchsetzen und unsere Fahrerinnen und Fahrer werden es bald nicht mehr missen wollen“, sagt er. Hinterm Steuer eines Mercedes-Linienbusses demonstriert er das System. Ein Sensor außen am Bus erkennt den Radfahrer oder Fußgänger und gibt dem Fahrer im Bus, je nach Nähe der Person ein grünes, gelbes oder rotes Lichtsignal. Zudem vibriert der Fahrersitz und signalisiert dem Fahrer „Achtung“. Im zweiten, größeren Bus ist ein ähnlich funktionierendes Kamerasystem verbaut.

Radverkehr nimmt weiter zu

Hintergrund der Neuinvestitionen bei Regiobus ist aber auch der Ausbau des Radwegenetzes und die Zunahme der Radverkehre im allgemeinen und nach Corona im Besonderen. „Damit verbunden sind erhöhte Anforderungen an unsere Fahrerinnen und Fahrer beim Abbiegen oder dem Einfahren in Haltestellen. Auch wenn in unserem Unternehmen bisher noch keine solchen Unfälle aufgetreten sind, sehen wir in den Investitionen in diese Assistenzsysteme einen wesentlichen Beitrag, solche Schadenfälle auch in Zukunft zu vermeiden“, sagt Geschäftsführer Michael Tanne. Regiobus hat schon immer besonderes Augenmerk auf technische Innovationen gelegt, insbesondere auch beim Thema Sicherheit im Rahmen der Fahrerausbildung durch umfangreiche Fahrsicherheitstrainings und bei der Ausrüstung der Fahrzeuge mit unterstützenden Sicherheitseinrichtungen im Fahrbetrieb.

Abstandswarner weniger tauglich

So wurden 2018 Abstandswarnsysteme in Linienomnibussen getestet. Diese zeigten sich aber im dichten Stadtverkehr für die Linienbusse eher weniger geeignet als für LKW auf der Autobahn. Nach solchen Tests war es für das kreiseigene Verkehrsunternehmen eine logische Weiterentwicklung, neue sicherheitsunterstützende Assistenzsysteme bei serienmäßiger Verfügbarkeit einzuführen. Abbiegeassistenten wird künftig jeder neu beschaffte Bus der Regiobus haben. 2020 werden 35 der neuen Busse rollen. Eine Viertelmillion Euro kostet ein solcher Bus im Schnitt. Insgesamt bewegen 330 Mitarbeiter bei Regiobus 240 Fahrzeuge im Kreis Mittelsachsen. 15 Prozent hinter dem Buslenkrad sind Frauen.

Zahlen erholen sich nur langsam 13,5 Millionen Fahrgäste befördert die Regiobus Mittelsachsen GmbH im pro Jahr. Die 240 Busse rollen dabei rund 12 Millionen Fahrtkilometer. In diesem Jahr werden die Fahrgastzahlen durch die coronabedingten Einschränkungen deutlich geringer ausfallen. Aktuell sind im Normalen Personennahverkehr wieder knapp 50 Prozent der üblichen Fahrgastzahlen erreicht. Auch der Schülerverkehr läuft durch die Teilung von Klassen noch deutlich abgeflacht.

Von Thomas Sparrer