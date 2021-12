Region Döbeln: Ab Dienstag FFP2-Maske Pflicht

Region Döbeln

Über Weihnachten meldete das Gesundheitsamt fast 330 neue Fälle. In den Krankenhäusern in Mittelsachsen werden 92 Corona-Patienten behandelt, davon 25 beatmet. Die Inzidenz liegt bei 516,1. Das ist der Stand vom Sonntag Nachmittag.

Ab Dienstag nur noch FFP2-Masken in Läden und Behörden

Ab Dienstag besteht unter anderem in geschlossenen Räumen von Einrichtungen, Betrieben, Läden, Behörden und bei körpernahen Dienstleistungen die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Dann tritt die Änderung der Sächsischen Corona-Notfallverordnung in Kraft. Gleiches gilt für Sitzungen von Gremien und Parteien und ähnlichen Veranstaltungen, die aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht online stattfinden können.

Keine Maske bis sechs Jahre

Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres sind weiterhin von der Maskenpflicht befreit. Bei Kindern und Jugendlichen zwischen der Vollendung des sechsten und 16. Lebensjahres ist bei FFP2-Maskenpflicht eine medizinische Maske ausreichend.

Die neue Verordnung gilt bis einschließlich 9. Januar 2022. Geregelt sind auch private Zusammenkünfte: Solche, an denen allein geimpfte und genesene Personen teilnehmen, bleiben zulässig, sofern insgesamt nicht mehr als zehn Personen anwesend sind. Bisher waren 20 Personen erlaubt.

Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres bleiben bei der Zählung unberücksichtigt. Personen, die an einer Beerdigung teilnehmen, müssen weiterhin einen Impf-, Genesenen-, oder Testnachweis erbringen. Die maximale Teilnehmerzahl wird aber auf 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt.

Auch im Landratsamt: FFP2 sowie die 3G-Regel

Mit der neuen Verordnung gilt auch im Landratsamt für Besuchende ab Dienstag die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Außerdem gilt weiterhin die 3G-Regel. Von Montag bis Donnerstag ist eine Bearbeitung der Bürgeranliegen in der Fahrerlaubnisbehörde in Döbeln ausschließlich nach Terminvereinbarung möglich.

Termine für den Pflichtumtausch können weiterhin über den Online-Kalender gebucht werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, per Post einen Antrag zu stellen. Die Unterlagen sind auf der Internetseite des Landkreises eingestellt.

Termine für die Bearbeitung von Fahrschulanträgen, Verlängerungen, Ausstellungen von Fahrerqualifizierungsnachweisen und mehr sind über die Hotline 03731/ 7 991 454 zu vereinbaren. Terminvereinbarungen in der Kfz-Zulassungsstelle sind in dieser Woche nicht zwingend erforderlich und ab 3. Januar 2022 auch wieder nicht in der Fahrerlaubnisbehörde.

Hinweis: Das Bürgertelefon des Landkreises zu Corona ist am Montag zwischen 9 und 15 Uhr unter der Rufnummer 03731/ 7 996 249 erreichbar. Ein Video erklärt die Quarantäne-Regeln in Mittelsachsen. Es wurde in der Mediathek auf der Webseite des Landkreises veröffentlicht. Ein Schema auf der Internetseite gibt außerdem dazu ausführliche Informationen.

Von daz