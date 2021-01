Region Döbeln: An den Kliniken starten Corona-Impfungen für das Personal

Region Döbeln/Mittelsachsen

In den Kliniken der Region beginnt das Impfen des Personals gegen Corona beziehungsweise steht der Impfstart bald bevor. Mitarbeiter mit einem hohen oder erhöhten Expositionsrisiko durch direkten Patientenkontakt, das heißt höchster und hoher Priorität gemäß der Coronavirus-Impfverordnung, dürfen sich zuerst impfen lassen. Dazu zählen beispielsweise Pflegekräfte, Ärzte, Reinigungspersonal und Therapeuten aus den Bereichen Pandemiestation, Verdachtsstation, ITS und Notfallambulanz.

Start in Döbeln in einer Woche

Am Klinikum Döbeln soll der Impfstart für das Personal am nächsten Montag sein. „Wir fragen gerade den Bedarf dafür ab. Das Ganze ist ein sehr sensibles Thema und natürlich besteht auch bei uns der Grundsatz der Freiwilligkeit“, erklärt Verwaltungsleiter Martin Preißer auf Anfrage. Er weiß, dass zum Teil auch unter medizinischem Personal eine gewisse Skepsis gegenüber dem Impfstoff vorhanden ist. „Die Mitarbeiter im Gesundheitswesen sind mündige Bürger. Sie entscheiden selbst darüber“, so der Verwaltungsleiter.

Die Impfdosen würden vom Gesundheitsministerium zur Verfügung gestellt, das dafür in Sachsen regionale Cluster gebildet habe. Entsprechend der abgefragten Resonanz werde die Döbelner Klinik die notwendige Impfstoff-Menge anfordern. Diese müsse dann nach Preißers Informationen innerhalb von fünf Tagen verbraucht werden. Die Impfungen der Mitarbeiter werde durch medizinisches Personal des Krankenhauses selbst erfolgen.

Helios Leisnig impft ab heute

An der Helios Klinik Leisnig wird bereits am heutigen Montag mit dem Impfen des Personals begonnen. Geimpft wird im Hause, und zwar mit dem Impfstoff von Biotec/ Pfizer. Dies teilt auf Anfrage Kliniksprecherin Juliane Dylus mit. Eine Prioritätenliste sieht vor, dass zuerst medizinisches Personal der Intensivstation sowie der Notaufnahme geimpft wird, gleichermaßen das Personal der Isolierbereiche, auf denen Corona-Patienten auf Normalstation ohne intensivmedizinische Betreuung liegen.

„Erst danach folgen dann die Mitarbeiter anderer Abteilungen“, so Dylus. Sie werde sich auf jeden Fall impfen lassen, „dann, wenn ich dran bin“, sagt sie. Dabei sei allerdings auch der Zeitfaktor mit einzukalkulieren, weil der ersten Impfung in einem Abstand von weniger als 21 Tagen eine zweite folgen muss.

Helios habe für alle Kliniken im Netzwerk zur Impfbereitschaft recherchiert: Der Erhebung zufolge wurde je nach Region eine Impfbereitschaft von aktuell 60 bis 80 Prozent vorgefunden. Dylus weiter: „Es wird davon ausgegangen, dass sich die Impfbereitschaft über die Zeit erhöhen wird, wenn erste Erfahrungen mit dem Impfstoff vorliegen und entsprechende Aufklärungsmaterialien und Informationen greifen.“

Jeder entscheidet selbst

Das Impfen der Mitarbeiter des Krankenhauses Mittweida beginnt diesen Mittwoch. „Die Impfungen erfolgen einrichtungsintern in unserem MVZ in Mittweida“, erklärt Kliniksprecherin Ines Schreiber. Auch Schreiber weist darauf hin, dass die Impfung für die Mitarbeiter in den medizinischen Bereichen nicht verpflichtend ist. „Es ist die persönliche Entscheidung eines jeden Einzelnen, ob er sich impfen lässt oder nicht.“