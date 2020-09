Region Döbeln: Arbeitsmarkt zeigt sich stabil

Mittelsachsen

Die Zahl der Arbeitslosen ist im August in Mittelsachsen nur leicht gestiegen. Das geht aus dem neuen Bericht der Agentur für Arbeit Freiberg hervor. Auf der einen Seite mussten sich mehr Jugendliche aus einer Ausbildung heraus arbeitslos melden und auf der anderen Seite gab es mehr Abgänge in Erwerbstätigkeit. Die Arbeitslosenquote liege aktuell unverändert bei 5,5 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 4,7 Prozent.

Unterschiedliche Arbeitslosenquoten

In den Geschäftsstellen Rochlitz und Hainichen ist Arbeitslosigkeit leicht gestiegen, alle anderen Regionen verzeichnen einen leichten Rückgang. Die Arbeitslosenquoten verteilen sich unterschiedlich über den Landkreis. Die niedrigste Quote verzeichnet Flöha mit 4,5 Prozent. Danach folgen Rochlitz mit 4,7 Prozent, Hainichen mit 5,2 Prozent, Freiberg mit 5,5 Prozent und Döbeln mit 7,2 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahr stieg die Arbeitslosigkeit in allen Regionen des Landkreises deutlich. Die Stellenmeldungen der Arbeitgeber habe im August wieder leicht zugenommen.

Abschlussprüfungen verschoben

„Die gute Nachricht zuerst: Die Zahl der Arbeitslosen ist in diesem Monat nur ganz leicht gestiegen. Während bei der Personengruppe der Älteren ein Rückgang der Arbeitslosigkeit sichtbar wird, ist die Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen deutlich gestiegen. Dies geht unter anderem auf die Corona bedingte Verschiebung der Abschlussprüfungen bei den Auszubildenden zurück, die das Ende der Ausbildung nach hinten verschieben“, konstatiert Susan Heine, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Freiberg.

Fachkräfte weiter ausbilden

Für die künftige Fachkräftesicherung in Mittelsachsen sei es wichtig, dass die Betriebe auch in diesem Jahr den Übergang von Ausbildung in Beschäftigung ermöglichen und weiter auf Ausbildung setzen. Denn Corona werde an dem Bedarf gut ausgebildeter Fachkräfte in der Region nichts ändern, so Heine.

Arbeitslosenzahlen Agenturbezirk Gesamt 8757 Personen arbeitslos gemeldet 1322 mehr als im August letzten Jahres 9 mehr als im Vormonat Arbeitslosenquote 5,5 Prozent Region Döbeln 2338 Personen arbeitslos gemeldet 360 mehr als im August letzten Jahres 24 weniger als im Vormonat Arbeitslosenquote bei 7,2 Prozent

Von daz