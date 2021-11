Region Döbeln: Behörden verschärfen Corona-Regeln

Region Döbeln

Das Gesundheitsamt des Landratsamtes Mittelsachsen registrierte heute 617 positive Fälle. Das sind so viele wie noch nie in Mittelsachsen an einem Tag. Damit gibt es seit März 2020 33 150 bestätigte Corona-Nachweise in Mittelsachsen.

Die Inzidenz laut Robert Koch-Institut liegt bei 649,8. In den mittelsächsischen Klinken befinden sich 77 Personen auf der Normalstation, 17 Patienten werden auf den Intensivstationen beatmet. Die Lage in den sächsischen Klinken spitzt sich zu. Den dritten Tag in Folge befinden sich über 1300 Corona-Patienten auf einer Normalstation. Damit verschärfen sich in Sachsen die Regeln ab Freitag 18. November.

Dies sieht die aktuelle Schutz-Verordnung vor. Die 2G-Regel wird in der Überlastungsstufe ausgeweitet. Für Innengastronomie, die Teilnahme an Veranstaltungen im Innenbereich, Sport im Innenbereich, die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen wie zum Beispiel Friseur, den Zugang zu Hallenbädern oder die Teilnahme an touristischen Bahn- und Busfahrten muss dann ein Impf- oder Genesenen-Nachweis vorgelegt werden.

Private Zusammenkünfte sind in der Überlastungsstufe auf Angehörige des eigenen Hausstandes und auf eine weitere Person begrenzt. Geimpfte, Genesene sowie Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres müssen bei der Zählung nicht berücksichtigt werden. Versammlungen sind ausschließlich ortsfest zulässig und auf maximal zehn Personen begrenzt. Außerdem bereitet Sachsen eine neue Corona-Schutz-Verordnung vor. Sie soll Freitag beschlossen werden und ab Montag gelten.

Durch die hohe Fallzahl kommt es bei der Kontaktnachverfolgung zu Verzögerungen. Daher nochmals der Hinweis: Sobald man durch einen PCR-Test positiv getestet worden ist, muss man sich in Quarantäne begeben. Das Infektionsgeschehen wirkt sich auf die Schulen und Kitas in Mittelsachsen aus. Aufgrund zahlreicher Fälle hat das Kultusministerium per Allgemeinverfügung Einrichtungen im Landkreis befristet teilweise oder ganz geschlossen. Das Gesundheitsamt hat mehrere Kitas, Schulen und Pflegeheime in Beobachtung, da dort bisher eine Person einen positiven PCR-Test hatte – über 70 solcher Fälle gibt es im Landkreis.

Von daz