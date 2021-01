Region Döbeln: Coronatest zum Schulstart

Region Döbeln

Ab Montag sollen in Sachsen die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen zum Präsenzunterricht zurückkehren. Um das Infektionsrisiko in den Schulen zu minimieren, gibt es kostenlose Coronatests für Schüler und Lehrer. Nicht an jeder Schule werden die Tests angeboten. Das Landratsamt für Bildung und Schule (Lasub) hat deshalb mehrere Schulen als zentrale Testorte bestimmt – auch in der Region Döbeln.

Im Berufsschulzentrum Döbeln-Mittweida wird am Montag getestet. Dafür ist inzwischen alles gut vorbereitet, wie Schulleiterin Katrin Naumann erleichtert sagen kann. Eine Woche früher sei sie noch unruhig gewesen ob der vielen offenen Fragen. Doch inzwischen habe sich alles gefügt. Für die Test ist ein ganzes Gebäude reserviert, um die Schüler des eigenen Hauses von denjenigen aus Lessing-Gymnasium und Oberschule Am Holländer trennen zu können, die sich testen lassen wollen. Dass das nicht alle sind, die ab Montag wieder im Präsenzunterricht beschult werden, steht fest. Die Zahlen für LGD und das BSZ sind bereits erfasst, so dass es Montag früh nach einem festgelegten Zeitplan losgehen kann. An der Oberschule werden die Einverständniserklärungen erst am Montag früh eingesammelt, deshalb sind die Oberschüler als letzte an der Reihe.

Anzeige

Ein Stück Sicherheit

Von 150 Schülern, die zu den Abschlussklassen des Döbelner Lessing-Gymnasiums gehören, lassen sich etwa 60 inklusive Lehrer testen. Das ist der Stand, auf dem Schulleiter Michael Höhme am Freitagnachmittag ist. Die Testungen an sich findet er sinnvoll. „So bekommen wir ein Stück mehr Sicherheit“, sagt Höhme. Wichtig ist, dass es überhaupt wieder mit dem Präsenzunterricht losgeht. Gerade für die Abschlussklassen ist das mit Blick auf die bevorstehenden Abiturprüfungen immens wichtig. Die sollen nämlich wie geplant stattfinden.

Möglichst 100 Prozent

Auf möglichst 100 Prozent Testungen hofft Roßweins Oberschulleiter Thomas Winter. „Es geht um die Möglichkeit des Unterrichts für uns alle“, sagt er und macht deutlich, dass dieses Tests eigentlich nur wirklich Sinn machen, wenn sie von jedem wahrgenommen werden. Wie viele Schüler in Roßwein sich testen lassen, werde am Montag per Einverständniserklärung erfasst. Am Dienstag wird ein DRK-Team direkt in der Oberschule dann ab 9 Uhr die Tests durchführen. Darüber ist Thomas Winter sehr froh, denn es erspart seinen Schülern den Weg nach Döbeln. Zwei Abschlussklassen 10 mit 41 Schülern und eine Hauptschulklasse 9 mit acht Schülern werden ab Montag wieder im Gebäude beschult.

Oberflächendesinfektion und Quarantänezimmer

„In einer Videokonferenz hat uns das Lasub mitgeteilt, dass auch wir einer der Teststandorte sein werden“, sagt Heike Geißler, Schulleiterin des Martin-Luther Gymnasiums in Hartha. „Am Montag können sich dann Schüler unserer Schule, der Pestalozzi-Oberschule Hartha, der Oberschule Leisnig und der Evangelischen Werkschule Milkau bei uns testen lassen.“ Die Tests sind freiwillig. Insgesamt sind 130 Anmeldungen von Schülern und Lehrern eingegangen, 97 davon alleine von dem Harthaer Gymnasium. „Damit ist natürlich auch ein großer organisatorischer Aufwand verbunden“, sagt Heike Geißler.

Die Schulleitung hat für Montag eine Teststrecke im Gebäude aufgebaut. „Wir werden den Ablauf auf mehrere Räume verteilen. Im Foyer werden zunächst die Anmeldungen aufgenommen, dann geht es für die Schüler in einen Wartebereich, bis sie getestet werden. Die Tests finden dann in einem extra Raum statt, der separate Ein- und Ausgänge hat. Es folgt der nächste Raum, in dem die Getesteten auf ihr Ergebnis warten. Falls es Positiv-Getestete geben sollte, haben wir noch ein Quarantänezimmer“, beschreibt Heike Geißler den Testablauf. Die Durchführung der Corona-Tests übernimmt ein Team des Deutschen Roten Kreuzes. Pro Stunde sollen am Montag 30 Personen im Harthaer Gymnasium getestet werden. Zeitlich gestaffelt, um größere Ansammlungen vermeiden zu können.

Für die Testungen hat die Schulleitung ein Hygieneplan erarbeitet. Natürlich geht auch hier alles nur mit Maske, Abstand und dem Desinfizieren der Hände. Zudem wird das Gebäude anschließend gereinigt, Oberflächen desinfiziert.

Niemand wird gezwungen

Die Schüler der Oberschule Waldheim sollten eigentlich am Dienstag auch ins Testzentrum nach Hartha fahren. „Da sitzen sie eng beieinander im Bus, wenn sie von A nach B fahren. Das haben wir abgebogen“, sagt Schulleiter Jan Genscher. Am Montag beginnt schon der Präsenzunterricht für bestimmte Abschlussklassen in der Oberschule Waldheim. Und am Montag wird auch schon getestet. Und zwar vor Ort in Waldheim. Wie Jan Genscher sagt, unterziehen Mitarbeiter des Roten Kreuzes aber nur Schüler, die das auch wünschen, einem Corona-Schnelltest. Jan Genscher betont, das dies freiwillig ist, keiner zum Test gezwungen wird. Auch den Lehrern des Präsenzunterrichts steht das Angebot offen, sich einem solchen Schnelltest zu unterziehen.

Von Manuela Engelmann-Bunk, Tim Niklas Herholz, Dirk Wurzel und Stephanie Helm