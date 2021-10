Region Döbeln

Endlich Ferien! Und was nun? Wer nicht verreist, kann auch in heimischen Gefilden viel erleben. Unter anderem die Kultureinrichtungen der Region haben sich jede Menge Zeitvertreib einfallen lassen. Hier gibt es ein paar Ideen.

Noch bis zum 31. Oktober, zum Ende der sächsischen Herbstferien, gibt es im Sächsischen Burgen- und Schlösserland den Ferienspaß für Königskinder. Die können auf spannende Entdeckungstouren gehen, in den alten Gemäuern Schatzsuchen und kniffligen Rätselspaß meistern oder bestehen nachts im Museum mit einer Taschenlampe gruselige Abenteuer.

Und es gibt eine Sonderaktion, die da heißt: Offiziell „Königskind“ werden. Und das geht so: bei einem Besuch in den rund 30 teilnehmenden Schlössern, Burgen und Gärten in ganz Sachsen besorgt man sich einen Stempelpass, sammelt „Kronen“ und wird ein „Königskind“.

Wie kommt der Ritter in die Rüstung? Quelle: Mildenstein

Aufgepasst: viele der altehrwürdigen Sehenswürdigkeiten haben in den Herbstferien noch weitere tolle Veranstaltungen, spannende Erlebnisführungen, Mitmachangebote für Kids und Familien geplant. Dann lohnt sich ein Ausflug gleich doppelt. Im Netz gibt es mehr Informationen dazu.

Kriebstein: Märchenfee lädt ein

Auf der Burg Kriebstein sind Ferienkinder an den kommenden beiden Donnerstagen jeweils 11 und 14 Uhr eingeladen, die alten Rittersleut näher kennenzulernen. In einer Stunde werden die mittelalterlichen Räume der Burg erklärt.

Burg Kriebstein Quelle: Presse

Die Teilnehmer erfahren mehr über das Leben der Ritter, die Ritterausbildung, die Rüstung und machen eine kleine Anprobe verschiedener Rüstungsteile und erleben, wie sich etwa ein Kettenhemd anfühlt und wie schwer es auf den Schultern liegt. Auch ein echtes Schwert kann begutachtet werden. Gern können die kleinen Ritter und Prinzessinnen auch kostümiert erscheinen.

Auf Entdeckungsreise mit der Märchenfee durch die Räume der Burg Kriebstein können Kinder jeweils an Feriendienstagen 11 und 14 Uhr gehen. Wie damals die jungen Burgfräuleins und Pagen können sie sich an verschiedenen Orten niederlassen und den Märchen und Geschichten aus längst vergangenen Zeiten lauschen. Der Eintritt für die Ferienprogramme beträgt für Kinder von 6 bis 16 Jahren 3,50 Euro, Erwachsene zahlen 8 Euro. Die Programme dauern etwa eine Stunde und sind für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren geeignet.

Die Burg Mildenstein steht Kindern und Familien auch in den Herbstferien mit besonderen Angeboten offen. Quelle: Angelika Knöbel

Mildenstein: Ritter Ilya erzählt

Auf Burg Mildenstein wartet jeweils mittwochs 10.30 Uhr, 12.30 Uhr und 14.30 Uhr die „Ritterzeit mit Pfeil und Bogen“ auf Familien und Kinder ab sechs Jahren. Mit Ritter Ilya erfährt man einiges über die Burg und erprobt sich dann, gewandet in Kleider damaliger Zeit, im Umgang mit Pfeil und Bogen. Hautnah kann man spüren, wie schwer ein Ritter an der Rüstung zu tragen hatte. Der Eintritt kostet 6 Euro. Das Angebot dauert etwa eine Stunde und ist geeignet für Kinder von sechs bis zwölf Jahren.

Um Vorab-Buchung der Karten über den Ticketshop www.shop.schloesserlandsachsen.de/burg-mildenstein.de wird gebeten. Für erwachsene Gäste gilt derzeit die 3G-Regel (getestet, geimpft, genesen). Schulkinder gelten auch in den Ferien als getestet und müssen keinen separaten tagaktuellen Testnachweis vorlegen.

Kreativtag in der Kleinen Galerie

In der Kleinen Galerie des Döbelner Stadtmuseums gibt es natürlich auch etwas zu erleben in den Ferien. Sowohl diesen Donnerstag als auch Freitag (21./22.10.) von 9 bis 12 Uhr steht ein Kreativtag mit der Döbelner Künstlerin Olga Scheck an.

Olga Scheck ist wieder zu Gast in der Kleinen Galerie. Diesmal für Ferienkinder. Quelle: Sven Bartsch

„Bilder-Buch“-Geschichten erzählen ganz ohne Worte heißt der etwa 90-minütige Workshop, bei dem die Teilnehmer einen Rundgang durch die aktuelle Kunstausstellung unternehmen und dabei knifflige Bilderrätsel lösen können. Anschließend findet jeder Teilnehmer sein Lieblingsbild als Anregung für ein eigenes kleines Bilder-Buch, das in der Ferienwerkstatt unter kreativer Anleitung durch Olga Scheck entsteht. Kosten: 3 Euro.

In der zweiten Ferienwoche gibt es Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr ein Angebot. „Ritzen, Walzen, Pressen – Radierkunst für Kinder heißt dieses. Wer Lust hat kreativ zu sein und eine der ältesten Drucktechniken auszuprobieren, ist hier genau richtig. Gemeinsam wird die Ausstellung „Die Rosenschale“ von Thomas Ranft besucht und im Anschluss kann eine eigene kleine Radierung für angefertigt werden. Auf den Spuren der Alten Meister probieren die Teilnehmer, eigene Motive und Zeichnungen mit der Radiernadel umzusetzen. Kosten: 3 Euro.

Eine telefonische Anmeldung jeweils unter 03431/579 138 oder per Mail an stadtmuseum@doebeln.de wird erbeten.

Fälscherwerkstatt in der Bibo

In der Stadtbibliothek wird während der beiden Herbstferienwochen, die unter dem Motto „Schaf und Wolf – Freunde fürs Leben?“ stehen, die Geschichte einer seltsamen Freundschaft beleuchtet. Außerdem wartet am Montag, 25. Oktober, 11 Uhr die Fälscherwerkstatt. Dabei handelt es sich um ein (Groß)Eltern-Enkel-Projekt, das die Stadtbibliothek mit Unterstützung des Treibhaus-Vereins veranstaltet: Gemeinsam können die Erwachsenen mit ihrem Kind anhand von Stationen lernen, wie Medien manipuliert werden und unter Anleitung selber Videos, Audios und Fotos verfremden und so eigene Fake-News erstellen. Das Projekt Spektrum3000 wird von der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien gefördert. Um Voranmeldung wird gebeten unter Telefon 03431/710 335.

Theater: Tischlein deck dich

Auch im Döbelner Theater ist während der Ferien etwas los für Kinder: Zum Beispiel am Dienstag in der ersten Ferienwoche. Um 10 Uhr gibt es dann ein Gastspiel des in Roßwein ansässige Theater Figuro. Auf der Studiobühne TiB wird „Tischlein deck dich“ gezeigt.

Treibhaus: Workshops und Party

Auch der Döbelner Treibhaus-Verein hat ein Kinderferienprogramm vorbereitet. Los geht’s am Dienstag von 10 bis 16 Uhr mit einem Workshop zur Trickfilmproduktion. Die Kinder sollen selbst zum Filmproduzenten bzw. zur Regisseurin werden und ihre eigenen Trickfilme gestalten. Zuerst wird eine Idee entwickelt und anschließend Kulissen gebaut. Die Kinder suchen sich selbst Materialien, um ihre Figuren richtig in Szene zu setzen. Danach werden die Szenen mit einem Tablet mit Stop-Motion-Film aufgenommen und im Anschluss bearbeitet. Abschließend werden die Filme vorgestellt.

Am 20. Oktober von 10 bis 16 Uhr gibt es dann den Workshop „viel-falt – ein cadavre exquis mit vielen Gesichtern“. Gemeinsam soll ein kleines Heft mit unterschiedlichen Kreativtechniken gestaltet und gebunden werden. Es wird gezeichnet, gestempelt und collagiert. Dabei entstehen spielerisch lustige und vielseitige Tiere, Menschen oder Fantasiewesen, die durch das Schneiden und Umblättern der Seiten zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten eröffnen.

Am Tag darauf, von 10 bis 15 Uhr, können sich die Kinder in Kalligrafie und Blätterdruck üben. Die Laubbäume verlieren langsam ihre Blätter. In diesem Workshop sollen sie bemalt werden um anschließend schöne, herbstliche Abdrücke auf Papier zu zaubern. Die Kunstwerke sollen anschließend mit Wörtern in der eigenen Handschrift verfeinert werden. Dabei werden die Grundlagen der Kalligrafie vermittelt.

Abgeschlossen wird das Programm mit einer Kinder-Halloweenparty am 29. Oktober von 17 bis 20 Uhr. Der Treibhaus-Verein lädt alle Kids von 6 bis 14 Jahren zu einer schaurig-schönen Halloweenparty ins Café Courage ein. Die Kinder sind eingeladen, ein gespenstiges Kostüm anzuziehen und bei Gruseldrinks, Snacks dem Vampirbankett, Horror und aufregende Spiele zu erleben.

Die Anmeldung zu den einzelnen Angeboten kann jeweils bis 24 Stunden vor Beginn erfolgen bei Antje Hering (anmeldung@treibhaus-doebeln.de / Telefon: 03431/60 53 31 oder per WhatsApp & Telegram: +49 (0) 157 35 701 142).

Gnandstein: Einladung zum Entdeckerspiel

Auch auf der Burg Gnandstein gibt es bis zum 31. Oktober einen Ferienspaß. Von Mittwoch bis Freitag jeweils von 10 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr können die kleinen und großen Besucher wieder die Burg erobern. Auf dem gesamten Gelände gilt es in den Herbstferien, verschiedenste Fragen zu lösen. Die Entdeckungsreise beginnt am Museumseingang, wo der Quizbogen ausgehändigt wird. Die Fragen sind für jede Altersstufe gedacht und somit ist dies ein Abenteuer für die ganze Familie und die gesuchten Lösungen können gemeinsam auf dem Burgrundgang gesucht und gefunden werden.

Natürlich gibt es in der Burganlage auch jede Menge zu erkunden und zu entdecken. Beispielsweise sollte jeder Besucher einmal den 33 Meter hohen Bergfried besteigen. Oben angekommen, wird man mit einem fantastischen Ausblick über das Kohrener Land belohnt. Die Teilnahme am „Entdeckerspiel“ kostet nichts extra und bedarf keiner Anmeldung. Dies ist im regulären Museumseintritt bereits enthalten. Erwachsene zahlen 5 Euro und Kinder von 6 bis 16 Jahren zahlen lediglich 1 Euro. Alle Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.

Von Manuela Engelmann-Bunk