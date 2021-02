Region Döbeln: Friseure stehen in den Startlöchern – Terminbücher sind randvoll

Region Döbeln

Mehr als zehn Wochen sind die Friseurgeschäfte schon geschlossen. Ab Montag dürfen sie wieder öffnen. Wie erging es den Friseuren während der Zwangspause? Wie organisieren sie sich und wie groß ist der Ansturm der Kunden?

Seit Mitte Dezember ist Alexandra Weißflog und ihr Team von der Hair Factory in Döbeln im Lockdown. „Ich war optimistisch, dass wir schon am 15. Februar starten können. Deshalb mussten alle dafür ausgemachten Termine verschoben werden. Die ersten vier Wochen sehen katastrophal aus“, sagt die Inhaberin. Termine reihen sich an Termine, damit möglichst viele Kunden bedient werden können. Platzprobleme bekommt Alexandra Weißflog trotzdem nicht. Die Platzvorgaben können eingehalten werden. Auch, weil im Geschäft an der Ritterstraße in den vergangenen Wochen ordentlich umgebaut wurde. „Wir haben einen großen Laden. In unserem kleinen Wintergarten, den wir bisher für Beratungszwecke genutzt haben, entstanden zwei Arbeitsplätze, so dass mit noch mehr Abstand gearbeitet werden kann.“ Ihre Mitarbeiter schickte Alexandra Weißflog in Kurzarbeit. Auf finanzielle Hilfe wartet sie bis heute. Gerade erst wurde die Antragstellung für die Überbrückungshilfe III freigeschaltet. Und nur die kommt für ihr Geschäft in Frage. „Ein dritter Lockdown darf nicht kommen. Ich krieche auf dem Zahnfleisch“, sagt die Inhaberin. Trotzdem sagt sie: „Ich habe keine andere Alternative und ich möchte auch keine Alternative. Ich liebe meinen Beruf. Ich fiebre dem Montag entgegen und das ist seit langem mal wieder ein schönes Gefühl.“

Trotzdem Schlange

Den Daumen hoch zeigt André Thierbach von Friseure Central in Döbeln. Er scheidet im Salon am Obermarkt schon seit vielen Jahren den Kunden und Kundinnen die Haare und freut sich ebenfalls, dass es am Montag endlich wieder los geht. „Montag und Dienstag sind absolut dicht, was Termine angeht, über die weiteren Tage verschaffe ich mir gerade einen Überblick“, sagt der Friseur. „Wir machen das zum ersten Mal mit Terminvergabe und deshalb vermute ich, dass es am Montag trotzdem eine Schlange vor dem Salon geben wird“, erklärt Thierbach. Das heißt dann wohl, dass viele erst mal wieder nach Hause geschickt werden müssen. Vielleicht könne der eine oder andere zwischenrein geschoben werden, wenn Kunden Termine platzen lassen. Bei allen Schwierigkeiten, dem zu erwartenden Ansturm und der vielen Arbeit, bleibt André Thierbach optimistisch. „Wir packen das!“

Telefon klingelt permanent

„Seitdem der Tag X feststand, klingelte unser Telefon permanent“, sagt Peggy Kirchhof. Ihr gehört der Frisörladen Struwwelpeter in Großweitzschen. Mit einer Teilzeitangestellten wuppt sie das Geschäft. Die Terminbücher sind jetzt erstmal bis Ende März komplett voll. Außer gesichtsnaher Dienstleistungen, also beispielsweise Bart schneiden, Wimpern färben oder Augenbrauen zupfen, darf alles gemacht werden. „Es sind die üblichen Vorgaben einzuhalten: Pro Person müssen zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen, der Abstand muss gewahrt werden“, so Peggy Kirchhof weiter. Die Zwangspause in den letzten Monaten nutzte sie für all das, was sonst liegen bleibt. „Wir haben renoviert und ein paar Ausbesserungsarbeiten erledigt. Aber auch Online-Seminare zur Weiterbildung genutzt und Bürokram aufgearbeitet.“ Dass es jetzt wieder losgeht, freut die Friseurin. „Aber die Umstände sind nicht optimal. Das ständige Hin und Her macht das Planen schwer“, sagt sie. Auf versprochene finanzielle Hilfen wartet Peggy Kirchhof bis heute. „Wir haben noch nicht mal Hilfen beantragen können. Wenn mein Mann nicht so gut verdienen würde, hätte ich es nicht geschafft.“

Es wird teurer

Auch in Hartha sind die „Matten“ lang und der Andrang bei den Barbieren ist groß. „Alle Bücher sind voll", sagt Ines Rohde. Sie ist die Geschäftsleiterin des Harthaer Friseursalons Hairplus. Solange niemand wieder abspringt, gebe es erst in der dritten Märzwoche wieder freie Termine. Um dem großen Ansturm gerecht werden und trotz der neuen Abstandsregelungen möglichst jedem Harthaer einen neuen Putz verpassen zu können, ist Ines Rohde mit ihren zwei Mitarbeiterinnen aus der Kurzarbeit zurückgekommen. Außerdem würden sie alle für die Kunden jetzt täglich länger im Salon stehen. „Es kann dann auch vorkommen, dass wir schon um 7 Uhr morgens anfangen oder abends und am Wochenende hinten noch eine Stunde dran hängen", sagt Ines Rohde. „Dann wären wir auch mal bis 21 Uhr da. Ich weiß aber noch nicht, wie das bei den Kunden ankommt." Färben, Waschen, Legen: Für die Haare auf dem Kopf lassen die Friseurinnen von Hairplus Hartha keine Wünsche offen. Das gesamte Programm stehe den Kunden zur Verfügung, sagt die Geschäftsleiterin. Anders sieht es aber mit der Bartpflege oder den kosmetischen Angeboten aus. „Weil die Kunden dabei die Masken abnehmen müssten, ist die Bartpflege und Kosmetisches zur Zeit leider nicht möglich." Auf Grund der neuen Bestimmung für Friseurläden müssen sich die Harthaer auch auf höhere Preise einstellen. „Durch die Ausfallzeit und weil wir uns jetzt wöchentlich testen müssen, werden die Leistungen etwa ein bis zwei Euro mehr kosten", sagt Ines Rode.

Leisnig: Heimkundschaft muss warten

„Wer momentan bei mir anruft, bekommt einen Termin im April“, sagt Bianca Müller. Sie betreibt in Leisnig den Friseursalon „Ha(a)rmonie. Für den März ist ihr Terminbuch mit ihren Stammkunden bereits voll. Neukunden könne sie gegenwärtig überhaupt nicht annehmen. „Ich gehe davon aus, dass sich zunächst noch die ältere Kundschaft bei mir meldet, die sich das bisher aus verschiedenen Gründen nicht getraut hat“, vermutet sie.

Wie schon nach dem letzten Lockdown hat sie teils auch Kundschaft angerufen. Ein großer Teil meldete sich allerdings auch selbst. „Natürlich sind alle begeistert, dass es jetzt wieder losgeht.“ Manche hatten sich immer wieder weit im Voraus Termine vereinbart, wenn sich eine etwaige Lockerung andeutete. Alles verschob sich dann nach hinten.

In der Zwischenzeit hat die Salon-Inhaberin gemalert – „in Eigenregie natürlich, denn das ist ja auch eine Geldfrage“, sagt Bianca Müller. Soforthilfe habe sie beantragt. Bei ihr sei bis dato noch nichts angekommen. Es werde langsam eng.

In Ihrem Geschäft in der Chemnitzer Straße arbeitet sie alleine, normalerweise mit Unterstützung einer weiteren Arbeitskraft für Handreichungen wie Haarewaschen. Angeboten werde ab jetzt wieder das volle Programm. Um möglichst viele Kundinnen bedienen zu können, beginnt sie eher am Tag mit der Arbeit und macht später Feierabend. Außerdem hat sie jetzt den Montag mit dazu genommen. „Sonst ist das der Tag, an dem ich zu Kundschaft nach Hause fahre, doch diese muss noch warten. Momentan brauche ich den Tag auch, um im Geschäft die Nachfrage abzudecken.“

Der Arbeitsalltag werde noch nicht vollständig einziehen können: Die immer noch gebotenen Corona-Abstands- und Hygieneregeln lassen es nicht zu, dass wie sonst zwei Kunden im Salon frisiert werden können. Der Raum ist insgesamt nicht groß genug, dass vier Leute sich drin aufhalten können. „Ich freue mich trotzdem zusammen mit meiner Kundschaft, dass wir jetzt wieder die Arbeit aufnehmen können.“

Von daz