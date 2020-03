Region Döbeln: Kann Karl-Marx auf Straßenschildern bleiben?

Region Döbeln

Seit 1870 gibt es im Leipziger Süden eine Arndtstraße – das soll sich ändern. Der Stadtrat hat die Umbenennung in Hannah-Arendt-Straße beschlossen. Das schlägt nun hohe Wellen. Ernst Moritz Arndt wurde 1769 auf Rügen geboren. Er war Schriftsteller, Historiker und Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung, galt als Demokrat, vertrat aber auch frankophobe, antisemitische und nationalistische Positionen.

Gibt es auch im Raum Döbeln strittige Straßennamen oder sogar Ambitionen für eine Umbenennung?

In Döbeln keine Veranlassung

Im Döbelner Rathaus sieht man keine Veranlassung, Straßennamen zu ändern. Durch die Eingemeindungen von Ebersbach, Ziegra und Mochau kam es zuletzt zu Dopplungen. „Dadurch gab es Umbenennungen, was aber längst abgeschlossen ist“, sagt Stadtsprecher Thomas Mettcher. So wurde aus der Hauptstraße in Keuern die Blücherstraße. Die letzte Neubenennung in Döbeln galt der Arnd-Gennrich-Straße im Gewerbegebiet Döbeln-West, nach einem Döbelner Unternehmer der Gründerzeit.

Wichtigere Probleme

Zwei Straßen gibt es in Ostrau, die nach einstigen politischen Größen benannt sind. Die Karl-Marx-Straße ist die Adresse des Gemeindeamtes selbst, zweimal rechts abgebogen steht man in der Ernst-Thälmann-Straße. Die Straßennamen zu ändern, steht nicht im Raum. „Es gibt dafür keine Nachfragen oder Hinweise seitens der Einwohner“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). „Der Aufwand, der dafür betrieben werden müsste, ist auch einfach zu groß.“ Eine Umbenennung käme nur bei Doppelungen aufgrund von Eingemeindungen in Betracht. Das war 1999 der Fall. Da gab es zweimal die Bahnhofsstraße. Aus politischen Gründen sei das kein Thema. „So lange uns wichtigere und ernstere Themen beschäftigen, kümmern wir uns erst mal darum“, so Schilling.

Bismarck-Stein

Bei der jüngsten Einweihung eines neuen Bismarck-Steines bei Hartha räumte Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) ein, dass Bismarck rückblickend durchaus nicht unumstritten ist. Bei dem Denkmal gehe es aber darum, Bismarcks positive Leistungen zu würdigen.

Zusatzschilder in Roßwein

August-Bebel-Straße, Clara-Zetkin-Straße, Ernst-Thälmann-Straße, Karl-Marx-Straße – in Roßwein sorgen diese Namen nicht für Unruhe. Umbenennungen stehen nicht zur Debatte. „Da werden wir wohl eher erklärende kleine Tafeln anbringen, damit auch die jüngere Generation erfährt, wer sich hinter diesen Namen verbirgt“, sagt Bürgermeister Veit Lindner (parteilos).

Leisnig handelte 1990

In Leisnig wurden Umbenennungen von Straßen, Plätzen, Schulen pragmatisch gehandhabt, und zwar bereits 1990. So wurde aus dem Thälmannplatz der Lindenplatz, aus dem Leninplatz der Sachsenplatz. Jedweder Diskussion ging Leisnig damit aus dem Weg. Der Karl-Marx-Platz heißt heute Olbricht-Platz. August Bebel, Friedrich Engels oder Otto Nuschke kommen in Leisniger Straßennamen einfach nicht mehr vor.

