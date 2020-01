Region Döbeln: Kunden schütteln den Kopf und lassen Kassenzettel liegen

Region Döbeln

Seit drei Wochen gilt in Deutschland der Bon-Zwang. Das heißt, auch für kleinste eingenommene Beträge müssen Bäcker, Blumenverkäufer und andere Einzelhändler jetzt einen Kassenzettel ausdrucken. Der Bon-Zwang gilt für alle Händler und Dienstleister, die eine elektronische Kasse nutzen. Allein der Kunde will den Bon für kleine Einkäufe gar nicht. Der überwiegende Teil der Papierzettel bleibt in den Läden liegen und muss dort entsorgt werden. Kopfschütteln beim Käufer und Verkäufer. Die Ausgabepflicht für Belege soll zu mehr Steuerehrlichkeit führen. Viele der betroffenen Händler zweifeln aber die Notwendigkeit dieser zusätzlichen Bürokratie an.

Zusätzlicher Müll

„Wir halten uns an die Bon-Pflicht. Müssen wir ja. Den ganzen Tag läuft die Kassenzettel-Rolle mit. Doch die Bons bleiben liegen. Die allermeisten Kunden wollen diese nicht. So verbrauchen wir mehr Papier und es entsteht zusätzlicher Müll, was schade für die Umwelt ist“, fasst Ines Schmidt ihre Erfahrungen der ersten Wochen im neuen Jahr zusammen. Die Frau des Roßweiner Bäckermeisters Jens Schmidt hat seit Jahresbeginn schon viele kopfschüttelnde Kunden im Laden erlebt. Die gleiche Situation in der Bäckerei Zschiesche, ebenfalls in Roßwein. „Nur ganz wenige Kunden nehmen den ausgedruckten Bon mit“, sagt Verkäuferin Andrea Rademacher und verweist auf einen Papierstapel, der allein an einem Vormittag zurückgeblieben ist. Wer den Bon einsteckt, der habe auch vorher schon danach gefragt, weil er ein Haushaltsbuch führt oder für jemand anderes einkauft.

Antrag auf Befreiung abgelehnt

Dass die ganze Zettelwirtschaft wirklich notwendig sein soll, erschließt sich dem Bäckermeister Jens Schmidt nicht: „Die elektronischen Kassen verfügen über eine Schnittstelle. An die kann das Finanzamt ran und auf diese Weise ohnehin die Daten auslesen.“ Das Ganze nennt sich Technische Sicherheitseinrichtung (TSE), die alle Buchungen des Kassensystems aufzeichnet. Dass der Staat ausgerechnet beim kleinen Bäcker nach Schwarzgeld sucht, sei eine Beleidigung für den Berufsstand. „Da sollte man lieber bei Clans und Banden genauer hinschauen“, sagt Jens Schmidt. Er hat bei der Finanzbehörde einen Antrag auf Befreiung von der Bon-Pflicht gestellt. Der wurde gerade erst abgelehnt, weil kein Härtefall vorliege. Die Abwicklung von Massengeschäften mit geringen Umsätzen sei kein driftiger Grund für eine Ausnahme.

Nicht umweltfreundlich

Für Heike Hüttig von der Döbelner Bäckerei Hüttig ist die Bon-Pflicht kein Weltuntergang. „Mich ärgert aber, dass wir Bäcker mit einer solchen Regelung hingestellt werden, als würden wir den Staat hintergehen und unsere Brötchen an der Steuer vorbei verkaufen wollen. Wir haben in unseren beiden Geschäften und auf unseren drei Verkaufsfahrzeugen moderne Registrierkassen mit Schnittstellen fürs Finanzamt. Wir registrieren unsere Einnahmen und das Wechselgeld auch im eigenen Interesse“, sagte die Bäckersfrau. Die Mehrzahl der Bons werde jetzt für den Papierkorb ausgedruckt. Das bedeute einen größeren Rollenverbrauch. „Das Papier für den Bondruck ist speziell beschichtet. Das ist nicht gerade umweltfreundlich“,so Heike Hüttig.

Für Angela Schrader vom Blumenstübchen auf dem Döbelner Obermarkt hat sich nicht viel geändert, außer dass die moderne Kasse den Bon jetzt immer ausspuckt. Bisher hätten meist nur Kunden, die etwas absetzen können, den Bon mitgenommen. Jetzt landet ein Großteil im Papierkorb.

Bei vielen Einzelhändlern landen die Bons direkt im Papierkorb. (Symbolbild) Quelle: PR

Franziska Seyffarth von der Döbelner Bäckerei Körner ärgert es, dass sie und ihre Mitarbeiter die Bons jetzt verstärkt vor der Tür auflesen müssen, weil Kunden sie da fallen lassen. Sie hält die Regelung aufgrund moderner Registrierkassensysteme für unnötig. Sie weiß aber auch, dass in Italien die Bonpflicht viel strenger ist. Seit 1997 sind in Italien alle Händler verpflichtet, immer einen maschinell erstellten Kassenbon auszustellen. Der Kunde muss auf diesen bestehen und in einem Umkreis von 100 Metern bei sich tragen. Wenn man in einer Bar einen Espresso getrunken oder sich in einem Laden eine Flasche Wasser gekauft hat, kann es passieren, dass man auf der Straße von Beamten der italienischen Finanzpolizei kontrolliert wird. Wird man ohne Bon erwischt, werden Bußgelder wegen Steuerhinterziehung fällig.

Von Olaf Büchel und Thomas Sparrer