Region Döbeln: Masken, aber nicht für alle

Region Döbeln

Genau eine Weihnachtsmarktbude steht auf dem Waldheimer Obermarkt. Glühwein wird hier aber nicht verkauft. Es hat mit den kostenlosen FFP2-Schutzmasken zu tun, die Bundesgesundheitsgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) über 60-Jährigen und Angehörigen von Risikogruppen entsprechend seiner öffentlichen Verlautbarungen zukommen lassen will. Die DAZ hat sich in der Region umgehört und nach der Maskenverteilung gefragt.

Döbeln : Hoffen auf zügige Lieferung

Dagmar Schmidt von der Löwenapotheke in Döbeln hat bei verschiedenen Lieferanten 3000 der FFP2-Masken bestellt und hofft nun, dass diese zügig geliefert werden. Dennoch bittet sie die älteren Kunden um Geduld. Bis vor den Feiertagen werden die Masken dann schon die Zielgruppe erreichen. „Wichtig ist aber auch, dass die älteren Menschen die Masken dann auch tragen.“ Viele Fragen zu der kostenlosen Verteilung der Masken über die Apotheken seien parallel noch zu klären.

Anzeige

Ostrau : Apothekerin kritisiert Regierung

Ina Hermann leitet die Apotheke in Ostrau. Sie weiß noch nicht, wie das organisiert wird. „Natürlich wird es auch bei uns die kostenlosen Masken geben, aber wie genau das ablaufen soll, ist noch unklar“, sagt die Apothekerin. Eine Mitteilung vom Verband habe sie noch nicht erhalten. „Wir wissen eigentlich noch gar nichts“, sagt sie. „Weder, ob es Gutscheine geben wird oder die Masken auf Rezept rausgegeben werden.“ Dass die Regierung solche Maßnahmen schon öffentlich macht, bevor im Hintergrund alles Notwendige geklärt ist, ärgert Ina Herrmann. Zehn Kunden hätten bis Donnerstagmittag schon bei ihr nachgefragt, wann sie sich ihre kostenlose Maske denn abholen könnten. Beim Großhandel habe sie auch schon angerufen. „Dort stehen weniger als 50 Masken zur Verfügung – und von umsonst kann keine Rede sein.“

Roßwein : Apotheke vorbereitet

Andrea Bachmann, die die Löwen-Apotheke am Markt in Roßwein leitet, hat vorsorglich eine größere Menge Masken bestellt, um am 15. Dezember vorbereitet zu sein. Denn mehr als die Informationen in den Medien von Gesundheitsminister Jens Spahn haben die Apotheken noch nicht erhalten. „Wir würden uns wünschen, dass erst die Beteiligten über das Prozedere informiert werden, damit wir uns vorbereiten können.“ Auch bei ihr haben Kunden bereits nach den kostenfreien Masken gefragt.

Hartha : Appell an Kunden

Auch in Harthas Apotheken werden die Masken angeboten. Kristin Rost von der Park-Apotheke appelliert an die Vernunft der Menschen: „Es ist wichtig, dass jeder in seine Apotheken vor Ort geht und nicht in anderen Städte ausweicht. Sonst entsteht Chaos.“ Und auch Jens Kolander, Inhaber der Ilsen-Apotheke bekräftigt: „Es sind genügend Masken für alle da. Jeder wird seine Masken bekommen.“

Marktbude in Waldheim

In Waldheim haben sich die Apotheker Dr. Sebastian Michael (Löwen-Apotheke) und Dr. Andreas Liebau (Ahorn-Apotheke) bereits zusammengesetzt und die Maskenverteilung besprochen. In beiden Geschäften wird es am 15. Dezember diese gegen die Vorlage des Personalausweises geben. „Wir hatten bereits Nachfragen kurz nachdem Jens Spahn darüber gesprochen hat“, sagt Dr. Michael. Sein großer Dank gilt der Stadt Waldheim, die ihm eine Markthütte zur Verfügung stellte. Das wird die „ Maskenbude“, denn in der Löwen-Apotheke dürfen sich zeitgleich nur sieben Leute aufhalten.

Masken aus der Marktbude Über 60-Jährige und Angehörige von Risikogruppen bekommen im Dezember drei FFP2-Masken kostenlos. Im Januar verschicken voraussichtlich die Krankenkassen Gutscheine für zwölf weitere Masken an Berechtigte. In Waldheim ist eine Ausgabe in einer Marktbude auf dem Obermarkt geplant. Und zwar zu folgenden Zeiten: 15. bis 18.12. von 9 bis 17 Uhr; 21. und 23. 12. von 9-13 Uhr; 22. 12. von 9 bis 17 Uhr.

Auch Dr. Thomas Birnstiel, Inhaber der Löwen-Apotheke in Leisnig, will die Masken aus einem Extra-Raum heraus verteilen, um übermäßigen Andrang im Geschäft zu vermeiden. Dieser Raum grenzt an die Rathaus-Passage. Dr. Birnstiel weiß von Spahns Vorhaben auch nur aus den Medien. „Unsere Standesvertretungen haben uns noch nicht informiert“, sagt er.

Eine Bitte haben die Apotheker. Und zwar, dass nicht alle am 15. Dezember losrammeln. Das könnte zu Chaos und Warteschlangen führen.

Von Thomas Sparrer, Stephanie Helm, Manuela Engelmann-Bunk, Tim Niklas Herholz und Dirk Wurzel