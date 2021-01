Region Döbeln: Nur wenige lassen sich testen

Region Döbeln

Der Präsenzunterricht an Sachsens Schulen hat wieder begonnen. Direkt am ersten Tag stand der erste Test an. Jedoch ohne Papier und Stift, sondern mit Wattetupfer und Rachenabstrich. Schüler und Lehrer konnten freiwillig und kostenlos Coronatests in Anspruch nehmen. Dafür hatte das Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) verschiedene Schulen in der Region Döbeln zu zentralen Testzentren auserkoren.

So wurden am Montag auch im Martin-Luther-Gymnasium in Hartha die Gymnasiasten und Schüler von umliegenden Schulen auf das Virus getestet. „Alles lief nach Plan. Ich muss mich auch bei Herrn Richter vom DRK und seinem Team bedanken. Die haben hier heute vor Ort einen super Job gemacht. Alles lief reibungslos“, sagt Schulleitern Heike Geißler. „Und jeder hat sich an die Hygieneregeln gehalten. Auch die Schüler der anderen Schulen.“ Insgesamt hätten die Mitarbeiter des DRK 116 Personen in den Räumlichkeiten des Gymnasiums auf das Corona-Virus hin untersucht. Lediglich ein Test sei positiv ausgefallen, berichtete die Harthaer Schulleiterin. Von den 129 Schülern der 11. und 12. Klasse des Gymnasiums hätten 78 an der Testung teilgenommen. Allerdings gab Heike Geißler zu bedenken, dass die Hälfte der Elftklässler am Montag gar nicht im Haus gewesen sei, da die Klassenstufe im Wechselunterricht beschult werde. Auch 19 Lehrer des Gymnasiums hätten an den Tests teilgenommen. Extra für die Tests geworben hätte sie nicht, sagt Heike Geißler. Diese seien schließlich freiwillig.

Kein klares Bild

In Döbeln war am Montag das Berufliche Schulzentrum (BSZ) zentraler Teststandort. Schüler des BSZ, des Lessing Gymnasiums und der Oberschule Am Holländer konnten sich hier für einen Test anmelden. „Um Viertel vor acht haben wir heute mit den Tests begonnen. Bis 13 Uhr wird es noch weitergehen. Bis lang sind mir noch keine positiven Ergebnisse bekannt“, sagt Schulleiterin Katrin Neumann am Montagvormittag. Neumann begrüßt die Corona-Tests zum Schulstart. „Ich finde es gut, dass getestet wird. So können wir erst einmal ein generelles Bild gewinnen. Das Bild ist aber nicht klar, weil sich nicht alle Schüler testen lassen.“

Hier gehts lang! Um zwischen Kontakte Getesteten und noch nicht Getesteten zu minimieren, gab es am Montag auf dem Gelände des BSZ einen klaren Plan für alle. Quelle: Tim Niklas Herholz

Kati Kuhr, Lehrerin am BSZ, hätte verpflichtende Tests für Alle befürwortet. „Ich finde gut, dass getestet wird, aber es ergibt nicht so viel Sinn, wenn sich nicht jeder beteiligt.“ Auch müsste mehr als nur einmal an den Schulen getestet werden, sagt die Lehrerin. Die Angst, dass man sich in der Schule anstecken könne, gäbe es und man nähme sie mit nach Hause. Auch deshalb habe sie sich heute testen lassen, um für die Schüler ein Vorbild zu sein. Den Präsenzunterricht fände sie gerade für die Abschlussklassen wichtig. „Aber in der jetzigen Situation ist das auch schon bedenklich“, sagt Kati Kuhr.

30 bis 40 Prozent lassen sich testen

Lenny Blümel besucht das Döbelner Lessing Gymnasium. Er ist einer der Schülerinnen und Schüler, die sich am BSZ testen ließen. Im sei sofort klar gewesen, dass er an der Testung teilnehmen würde. „Es ist gut und auch erleichternd, dass es hier heute die Möglichkeit gab“, sagt der 18-Jährige. Dennoch hätte er sich gewünscht, dass mehr Mitschüler das Angebot wahrgenommen hätten. Man könne aber niemanden dazu zwingen. Trotz des bestehenden Infektionsrisikos findet der angehende Abiturient Präsenzunterricht wichtig. Auch, weil es Mängel bei dem Homeschooling gäbe, so zum Beispiel mit der Lernplattform Lernsax. Es täten aber alle ihr Bestes, um das Risiko in der Schule zu minimieren.

30 bis 40 Prozent der Schüler des Lessing Gymnasiums hätten sich für die Tests angemeldet, sagt der Schulleiter Michael Höhme. „Mit Blick auf den Wechselunterricht wären vielleicht zwei separate Testtage sinnvoll gewesen. Aber auch er betont, dass man die Schüler, schon rein rechtlich, nicht zu einem Test zwingen könne.

Unfair aber demokratisch

Von 49 Schülern der Abschlussklassen an der Oberschule Peter Apian in Leisnig haben zwölf die schriftliche Einwilligung der Eltern plus den dazugehörigen Vertrag für einen Corona-Test vorgelegt, so Kristin Dorias-Thomas, Leiterin der Schule. „Das ist ein Viertel, und das scheint mir etwas dürftig. Im Vorfeld habe ich die Lehrer gebeten, für die Testungen zu werben und finde es schade, dass es so wenige Schüler sind. Immerhin besteht doch die Möglichkeit, dass unter den Nichtgetesteten jemand den Erreger mit sich herumträgt und alle anderen gefährdet. Das ist in gewisser Weise unfair. Letztlich haben dann die anderen drei Viertel, nämlich die Nichttester, die Oberhand – das ist dann eben auch Demokratie, wo Testen und Impfenlassen freiwillig sind.“

Es habe auch Eltern gegeben, die ihre Kinder testen lassen wollten – sie hatten allerdings vergessen, den Einwilligungsvertrag mitzugeben. Diese drei Schüler konnten dann nicht mit dem Bus in das Harthaer Gymnasium gebracht werden, wo die Leisniger getestet wurden. Die Einwilligungserklärung allein bestehe aus zwei Seiten. „Dazu noch der Elternbrief. Die Eltern, die ihre Kinder testen lassen, haben dann zusätzlich noch zwei Seiten Einwilligungsvertrag auszufüllen. Da ist zu befürchten, dass ein Teil der Eltern sich davon überfordert fühlt. Ich bin jedenfalls auf alle stolz, die sich dem Test unterziehen. Und ich würde es auch tun. Das ist nämlich für jene Bürger, die das wollen, gar nicht so einfach. Anfang Januar musste ich bis nach Leipzig auf den Flughafen fahren, weil ich mich auf Corona testen lassen wollte.“ Die Leisniger Schulleiterin hält es für fragwürdig, warum Lehrer und andere Schulmitarbeiter nicht zu jener Gruppe zählten, die vorrangig getestet oder auch geimpft würden. „Immerhin hat ein Lehrer zu hunderten mit Personen eines fremden Haushaltes zu tun. Die Prioritäten sollten überdacht werden“, sagt Kristin Dorias-Thomas.

Wechselunterricht unabdingbar

Das die Schulen mit einer Verschärfung des Lockdowns wieder geschlossen werden, kann sich Kristin Dorias-Thomas nicht vorstellen. „Ich bin überzeugt davon, dass die Abschlussklassen auf jeden Fall bis zu den Winterferien mit Präsenzunterricht in den Schulen belassen werden.“ Es seien doch auch nur zwei Wochen. Für die Prüfungsschüler würde es sonst auch echt knapp. „Sich ohne Präsenzunterricht auf die Prüfungen ausreichend vorzubereiten – das halte ich für unrealistisch. Die Schüler der Abschlussklassen ziehen wir sicher jetzt mit Präsenzunterricht durch.“ Für die Schulleiterin stellt sich jedoch auch die Frage, wie es ab dem 8. Februar weiter geht: „Für mich ist ab dann das Wechselmodell unabdingbar, das heißt, dass jeweils die Hälfte einer Klasse eine Woche in der Schule unterrichtet wird, die andere Hälfte Aufgaben daheim erledigt. Nur so können wir über eine Benotung reden, die am Ende vom Schuljahr eine verlässliche Aussage über den Leistungsstand eines Schülers zulässt.“

Keine positiven Fälle an Waldheimer Oberschule

"An den freiwilligen Tests haben 37 Personen teilgenommen. Aller Ergebnisse waren negativ", sagt Jan Genscher, Leiter der Oberschule Waldheim. Ungefähr die Hälfte der Schüler und Lehrer im Präsenzunterricht haben sich testen lassen. Die Schule hatte dafür gesorgt, dass keiner erst nach Hartha zum Teststandort fahren musste. Zwei Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes waren in Waldheim vor Ort, nahmen die Untersuchungen vor und werteten die Ergebnisse aus. Zum Einsatz kamen sogenannte Schnelltests per Rachenabstrich. "Großes Lob an das DRK", sagt Jan Genscher. Letztlich war die Corona-Testung an der Oberschule Waldheim eine "unaufgeregte Geschichte" für deren Organisation auch die Schule viel Lob bekam.

Keine Tests in Roßwein

In der Roßweiner Oberschule wurde noch nicht getestet. Am Montag würde erst per Einverständniserklärung erfasst, wie viele Schüler sich testen lassen wollen, sagte Schulleiter Thomas Winter in der vergangenen Woche. Am Dienstag käme dann jedoch ein DRK-Team direkt in die Roßweiner Schule, um die Schüler zu untersuchen.

Wie viele Schüler und Schülerinnen in der Region Döbeln insgesamt den Test wahrgenommen haben und wie viele positive Testergebnisse vorliegen, sei laut Pressestelle des Lasub noch nicht bekannt. Erst ab Mitte der Woche sei mit endgültigen Zahlen zu rechen.

Von Tim Niklas Herholz, Steffi Robak und Dirk Wurzel