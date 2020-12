Region Döbeln/Ostrau: So wird Heiligabend in den Kirchen gefeiert

Döbeln

Am Freitagabend haben die Kirchvorstände der Evangelischen Kirchgemeinde Döbeln und der Kirchgemeinde Jahnatal zusammen gesessen. Nachdem die strikten Regelungen wegen der nach wie vor hohen Corona-Fallzahlen mindestens bis 10. Januar 2021 in Kraft sein werden, können Krippenspiele und Weihnachtsgottesdienste nicht wie geplant stattfinden. So bestimmte dieses Thema die Sitzung der neugewählten Kirchvorstände am Freitag in Ostrau und Döbeln.

Erste Entscheidung für neugewählte Kirchvorsteher

Eigentlich sollte es darum gehen, wie die neugewählten Kirchvorstände im Sonntagsgottesdienst feierlich ins Amt eingeführt werden können. Stattdessen mussten sie gemeinsam mit dem für beide Gemeinden zuständigen Pfarrer Lutz Behrisch weitreichende und schmerzliche Entscheidungen treffen.

Strenge Regeln für Gottesdienste

„Neben den Corona-Regelungen von Bund und Land hat uns auch die Landeskirche klare Regeln für Gottesdienste aufgegeben. So dürfen Gottesdienste nicht länger als 45 Minuten dauern, darf nicht gesungen werden, dürfen die Bläser nicht spielen und die Abstandsregeln wurden noch einmal verschärft. So können deutlich weniger Gottesdienstbesucher kommen“, schildert Pfarrer Lutz Behrisch. Ein Freiluftgottesdienst wurde der Kirchgemeinde auch nicht genehmigt. Das bedeutet während Weihnachten im privaten Bereich ein wenig gelockert wird, gelten für die Kirchen strengere Regeln.

Die Krippenspiele, wie hier dieses vor einigen Jahren in Mochau, fallen in diesem Jahr flach. Quelle: Archiv

Krippenspiele und Gottesdienste sind so nicht möglich

Klar ist damit, Krippenspiele und Weihnachtsgottesdienste im herkömmlichen Sinne wird es dieses Jahr nicht geben. „Wir versuchen in unserer Kirchen dennoch Angebote zu machen. Denn Weihnachten ohne Kirche ist nicht Weihnachten“, so der Pfarrer. So werden an Heiligabend in den Kirchen der Schwesterkirchgemeinden Döbeln-Simselwitz und Technitz-Ziegra sowie der Kirchgemeinde Ostrau-Jahnatal jeweils kurze Andachten von 15 bis 20 Minuten mit weihnachtlicher Musik, einer Lesung der Weihnachtsgeschichte und einem Segen angeboten. Damit möglichst viele Besucher in ihrer Heimatkirche das Angebot nutzen können, ist einiger organisatorischer Aufwand nötig. Einmal um die Zahl der Besucher je Andacht im Blick zu haben und gleichzeitig der Pflicht nachzukommen, im Notfall eine Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten.

Teilnahmekarten ab 14. Dezember in den Pfarrämtern

Ab 14. Dezember können sich die Bürger im Döbelner, im Ostrauer und im Mochauer Pfarramt kostenlose Teilnehmerkarten für die Andachten an Heiligabend für ihre Kirche abholen. Wer nicht mobil ist, kann sich auch per Mail oder per Telefon im jeweiligen Pfarramt melden und bekommt die Teilnahmekarten zugeschickt.

„Wir wollen so den Bedarf ermitteln und die Andachten koordinieren, damit niemand draußen stehen muss. Ist der Bedarf größer, sind noch weitere Andachten zu anderen Zeiten möglich“, schildert der Pfarrer.

Folgende Andachten sind an Heiligabend in den beiden Kirchgemeinden geplant:

In Döbeln spielt der Posaunenchor am 24. Dezember ab 13.30 Uhr vom Kirchturm der Nicolaikirche. In dieser sind dann 14, 15 und 16 Uhr Andachten. In Technitz finden 15 und 17 Uhr Andachten statt. In der Ziegraer Kirche um 16 Uhr.

In der Kirchgemeinde Ostrau – Jahnatal sind die Andachten so verteilt: Mochau 16 Uhr (bei größerem Bedarf Zusatztermin um 17 Uhr), Zschaitz 14.30 Uhr (bei Bedarf zusätzlich 15.30 Uhr), Ostrau 15 (16 Uhr), Jahna 17 Uhr (18 Uhr), Hof 18 Uhr (17 Uhr). In der Zschochauer Kirche soll die Weihnachtsandacht am 23. Dezember, 18 Uhr (bei Bedarf noch einmal um 19 Uhr) angeboten werden.

Krippenspiel Online geplant

Die geplanten Krippenspiele der verschiedenen Gruppen in den Kirchgemeinden sind abgesagt. Denn schon die Proben sind unmöglich, wenn sich immer nur Kinder aus zwei verschiedenen Haushalten zur Probe treffen dürfen.

Dennoch sucht die Kirchgemeinde Döbeln gerade noch eine alternative Lösung. Denn bei einem Krippenspiel könnte es klappen. Dort sind die Szenen so besetzt, dass ein szenenweises Proben und Spielen denkbar wäre und die Corona-Verordnung eingehalten werden kann. „Wir wollen diese Krippenspiel professionell aufnehmen und zusammenschneiden lassen und an Heiligabend als Onlineangebot in die Stuben schicken“, sagt Pfarrer Lutz Behrisch. Zudem werde gerade geprüft, auch eine Andacht für Heiligabend online anzubieten.

Die Mitglieder der Jungen Gemeinde Döbeln (hier ein Bild von ihrem modernen Spiel spätabends zu Christvesper im Vorjahr Quelle: Sven Bartsch (Archiv)

Junge Gemeinde sucht nach Losung

Auch die Junge Gemeinden von Döbeln und Technitz suchen gerade noch nach Wegen ihr immer sehr aktuelles Krippenspiel noch irgendwie unter die Christen der Region zu bringen. Normalerweise treten die Jugendlichen immer an Heiligabend, 22 Uhr, in der Jacobikirche Döbeln auf. Diesmal sollte die spätabendliche Christvesper in die größere Nicolaikirche verlegt werden. Das ist nun auch hinfällig. „Die Jugendlichen verabreden sich in den nächsten Tagen, wahrscheinlich online, um Ideen auszutauschen“, so der Pfarrer.

Von Thomas Sparrer