Region Döbeln: Polizei ahndet Verstöße gegen Corona-Schutz-Verordnung

Waldheim

Auch am Osterwochenende ist die Polizei im Raum Döbeln im Einsatz, um die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung zu kontrollieren. In Waldheim und in Döbeln musste sie am Karsamstag Verstöße ahnden beziehungsweise Handlungen unterbinden..

Fahranfänger alkoholisiert

Ein 18-jähriger Fahranfänger befuhr am Sonnabend gegen 22.50 Uhr mit einem PKW VW in Waldheim die Harthaer Straße in Richtung Hartha. In Höhe Landsberger Straße wurden Beamte des Polizeireviers Döbeln auf den PKW aufmerksam und stoppten den 18-Jährigen für eine Kontrolle. Ein Atemalholtest ergab einen Wert von 0,46 Promille.

Keinen triftigen Grund

Mit im VW unterwegs waren zwei Freunde des Fahranfängers. Die drei jungen Männer konnten keine triftigen Gründe zum Verlassen der häuslichen Unterkunft vorweisen. Die Polizisten erstatteten entsprechende Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung.

Hinterhof-Treffen unterbunden

Etwa zehn Personen einer Hausgemeinschaft traf die Polizei nach einem Hinweis am Sonnabendabend, gegen 19.10 Uhr, im Hinterhof eines Hauses an der Franz-Mehring-Straße in Döbeln an. Die Beamten beendeten zur Einhaltung der Corona-Schutz-Verordnung die Zusammenkunft. Die Anwesenden zeigten Einsicht und begaben sich in ihre Wohnungen.

Von Olaf Büchel