Region Döbeln: Polizei stellt betrügerische Spendensammler

Region Döbeln

Die Polizei machte am Donnerstag in Roßwein drei mutmaßliche Betrüger dingfest. Die Beamten stellten die drei Männer bulgarischer Staatsangehörigkeit (17, 20 und 22 Jahre alt), die mit einem Audi unterwegs waren, am Mittag auf der Roßweiner Bahnhofstraße. Nach ersten Erkenntnissen nutzten die Bulgaren den Vorwand, für eine gemeinnützige Organisation Spenden zu sammeln und ergaunerten mit ihrer Masche etwa 75 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Betruges und prüft einen eventuellen Tatzusammenhang zu anderen Fällen am Donnerstag.

Vor Supermärkten

Kunden eines Supermarktes an der Mastener Straße in Döbeln hatten gemeldet, dass Unbekannte vor dem Markt gezielt ältere Menschen auf Unterschriften und Spenden angesprochen hatten. Zu einem finanziellen Schaden kam es nicht. In unmittelbarer Nähe an der Schlachthofstraße gelang es den Betrügern, einem älteren Mann (71) 20 Euro abzunehmen. Die Unbekannten sollen mit einem Pkw Audi unterwegs gewesen sein.

Vor einem Supermarkt an der Hauptstraße in Waldheim hatten Kunden ebenfalls drei unbekannte Personen gesehen, welche um Bargeldbeträge gebettelt haben sollen.

Ratschläge der Polizei

Damit Geldspenden da ankommen können, wo sie wirklich sinnvoll Hilfe leisten, gibt die Polizei folgende Tipps.

- Beim Spenden gilt auch, was in vielen anderen Lebensbereichen richtig ist: Nie Geld unüberlegt an unbekannte Personen übergeben. Beim Spenden am besten auf Einrichtungen und Organisationen setzen, die man persönlich kennt oder mit denen man sich bereits intensiver auseinander gesetzt hat.

-Niemals unter Druck setzen lassen! Bei aggressivem Vorgehen die Polizei unter 110 informieren.

- Besonders emotionale Appelle und angstmachende Botschaften seitens der Spendeneintreiber sollten jeden misstrauisch machen.

Von daz/obü