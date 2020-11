Region Döbeln: Rathäuser seilen Schlüssel für Narren ab

Region Döbeln

In Sachen Fasching war am Mittwoch in der Region Döbeln vermutlich mehr los, als im Rheinland. Am Morgen im Radio hieß es jedenfalls, dass es in Köln, Aachen & Co nicht mal Schlüsselübergaben geben werde. Anders in der Region Döbeln. Hier traten am 11.11. einige Rathauschefs die Macht und auch etwas Penunze an die Narren ab. Wegen Corona erfolgten die Übergaben zwar nur im kleinen Kreis. Doch die Akteure ließen sich einiges einfallen, trotz Abstandsregel an die begehrten Schlüssel und Kassen zu kommen und damit die fünfte Jahreszeit einzuläuten. Wie die dann in der Faschings-Hochzeit im Februar ablaufen wird, dass steht noch in Sternen. Die Vereine gehen unterschiedlich damit um.

Schlüssel am Seil: Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser (r.) und der Technische Dezernent Thomas Hanns am Rathausfenster. Indes wartete LFC-Präsident Matthias Friedrich unten auf dem Marktplatz, um Schlüssel und Stadtkasse bei gebührendem Abstand entgegenzunehmen. Quelle: Sven Bartsch

Anzeige

Limmritzer Faschingsclub

Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser und Dezernent Thomas Hanns seilten den Rathausschlüssel und die Stadtkasse aus einem Rathausfenster ab. Unten nahm Matthias Friedrich, Präsident des Limmritzer Faschingsclubs, das Ganze in Empfang. Friedrich kündigte an, dass die 44. Saison des LFC im Februar ohne öffentliche Veranstaltungen im Volkshaus auskommen muss. Der Verein plant je nachdem, wann die Aktiven wieder zusammenkommen dürfen, im Internet und Digital etwas für die Fans auf die Beine zu stellen. „Ihr könnt dann die Videoscheiben kaufen und uns beim Überleben helfen“, rief Friedrich ins Mikrofon. „Wir können nicht proben, wir können nicht planen. 23 Uhr Ausschankschluss, Tanzen nicht erlaubt – so ist kein echter Fasching möglich. Und auch aus wirtschaftlicher Sicht funktioniert das nicht“, begründet der LFC-Präsident die Absage für Februar.

Karnevalsclub Haßlau

In Roßwein wurde auf die Schlüsselübergabe verzichtet. Aus Protest, wie KCH-Chef Oliver Rühle sagt. Er sorgt sich um die Zukunft seines Vereins, der dieser Tage wie viele andere Kulturschaffende ausgebremst wird. Für den Februar hoffen die Haßlauer Karnevalisten immer noch, zumindest planen sie ihre Veranstaltungen, auf die dann das eigentlich für den 11.11. entwickelte Hygieneschutzkonzept projiziert werden kann. Die Gruppen des Vereins haben bereits trainiert, so Rühle, der inständig hofft, dass im Februar gefeiert werden darf. Denn für die Haßlauer wäre ein Wegfall des Faschings 2021 doppelt schmerzhaft: Sie feiern nächstes Jahr ihren 50. Geburtstag. „Wenn es im Februar nicht klappt, dann nehmen wir zum Sommernachtsball den zweiten Anlauf.“

Zschaitzer Faschingsverein

Ina Plato vom Zschaitzer Faschingsverein macht keine halben Sachen. Sie sagt klipp und klar: „Wir haben alles abgesagt“. Die Saison ist damit abgeblasen. Es wird im Februar 2021 definitiv keinen Karneval in Zschaitz geben. „Wir können derzeit sowieso nicht proben. Außerdem lassen sich die Hygieneregeln bei den Veranstaltungen überhaupt nicht umsetzen. Wir wüssten nicht mal, wo wir uns mit ausreichend Abstand umziehen sollten“, sagt Ina Plato. „Wir konzentrieren uns jetzt auf die nächste Saison.“ Auch die Schlüsselübergabe am Mittwoch fiel knapper aus als sonst. Eigentlich schnappen sich die Zschaitzer Narren Schlüssel und Kasse von Bürgermeister Immo Barkawitz und ziehen weiter in die Lüttewitzer Kindertagesstätte, um anschließend gemeinsam einen Umtrunk zu nehmen. Dieses Jahr waren da nur Ina Plato und das Gemeindeoberhaupt.

Mit dem Besenstiel und langem Holzbrett behelfen sich Bürgermeister Immo Barkawitz und Ina Plato vom Zschaitzer Faschingsverein. Quelle: privat

Die Muldenschiffer

Statt den Schlüssel in diesem Jahr in der Gemeindeverwaltung abzuholen, gab es bei den Narren vom Carnevals Club der Muldenschiffer zu Westewitz eine digitale Überraschung auf der Facebook-Seite des Vereins. Dort wartete ein kleiner Rückblick mit Fotos aus der vergangenen Saison. Und auch für die weitere Saison sieht es schlecht aus, erklärt Vereinspräsidentin Kerstin Schmiedchen. „Im Februar 2021 sind alle Veranstaltungen in der Turnhalle abgesagt. Ob wir vielleicht eine kleine Open air-Aktion durchführen oder uns nur digital präsentieren werden, kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sagen.“ Die geltenden Regeln verbieten den Westewitzer Narren Training oder Proben. „Unser Vereinsleben findet nur digital statt“, so Kerstin Schmiedchen. So schade sie es auch findet, es sei das einzig Richtige. „Es wäre fatal und ein Bärendienst für den Karneval allgemein, wenn sich im Zusammenhang mit einer Veranstaltung oder anderen Vereinsaktivitäten jemand infizieren würde.“

Schrebitzer Carnevals Club

So ganz aufgeben will Vereinspräsident Thomas Lohse die Saison noch nicht. Er und seine Mitstreiter vom Schrebitzer Carnevals Club bereiten die Saison vor, auch wenn sie derzeit nicht trainieren können. Die Tanzgruppen helfen sich anderweitig. Sie sind in Chats miteinander verbunden, so können Absprachen getroffen werden. Tanzen muss aber jeder für sich alleine. „ Einzelschrittfolgen und Rhythmusübungen gehen auch mal alleine, aber eine Choreografie kann natürlich nur zusammen einstudiert werden“, erklärt Thomas Lohse. Er hofft, dass das nach dem Lockdown Light wieder möglich ist. Die Saison komplett absagen wollen die Schrebitzer Narren jedenfalls nicht. Sie bereiten sich so gut es eben geht vor und stehen in den Startlöchern, sollten die dann im Februar geltenden Regeln einen Karneval zulassen. Am Mittwoch holte Vereinspräsident Thomas Lohse Schlüssel und Gemeindekasse bei Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling ab. Allein und ohne Party in der Ostrauer Kindertagesstätte, wie es eigentlich Tradition ist.

Bürgermeister Dirk Schilling und eine blutrünstige Nonne (Sekretärin Denise Pönitz) übergeben Schlüssel und Kasse an Thomas Lohse vom SCC. Quelle: privat

Carnevals Club Leisnig

Gemäß ihrem zur Jahreshauptversammlung ausgegebenen Motto „Ist auch verrückt die ganze Welt, der CCL zur Stange hält“ wollen sich die Narren des CCL Leisnig auch in der aktuellen Saison die Faschingslaune nicht vermiesen lassen. Eine große Eröffnungsveranstaltung auf dem Marktplatz musste wegen der Corona-Kontakteinschränkungen zwar unterbleiben. Doch ganz so sang- und klanglos wollen die Narren ihre Machtübernahme nicht über die Bühne gehen lassen. Das haben sie zusammen mit der Stadtverwaltung und den Stadträten entschieden. „Wir sehen den Veranstaltungen im kommenden Jahr doch mit einer gewissen Hoffnung entgegen,“ sagt Hansjörg Oehmig vom CCL. Symbolisch wurde also am 11.11. der Leisniger Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) entmachtet. Zusammen mit Heidi Hynitzsch war Oehmig dafür an der Rathauspforte zur Stelle. In einem Korb zusammen mit ein paar zünftigen Faschingspfannkuchen schwebte der Schlüssel hinab zu den Narren.

Bürgermeister Tobias Goth (l.) seilt den Rathausschlüssel, gebettet auf Pfannkuchen, von hoch oben im Körbchen ab. Quelle: Enrico Tappert

Spindelfaschingsclub

„Bürgermeister, lass den Schlüssel herunter“, rief Uwe Kuhnert, Präsident des Spindel-Faschings-Clubs (SFC) Hartha-Waldheim, um 11.11 Uhr gen Rathausbalkon. Er war zwar wegen des Infektionsschutzes allein erschienen aber immerhin gab es eine Schlüsselübergabe. Denn liebgewonnene Traditionen wollten sich weder die Narren noch Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) vom Virus verderben lassen. Steffen Ernst seilte schließlich den Rathausschlüssel ab. Etliche Besucher des Wochenmarktes verfolgten das. Der SFC hat alle Abend-Veranstaltungen abgesagt. Aber wie Präsident Uwe Kuhnert sagt, wird es Veranstaltungen und Aktionen über das Internet geben. Dementsprechend lautet auch das Motto der aktuellen Saison: „Der SFC ist ganz gewiss dieses Jahr im Home-Office.“

Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (l.) mit Uwe Kuhnert vom Spindelfaschingsclub, der den riesigen Schlüssel schon übernommen hat. Quelle: Dirk Wurzel

Von daz