Region Döbeln: So verschärft die Impfpflicht in Gesundheitsberufen den Personalnotstand

Region Döbeln

Ab März soll laut Bundestagsbeschluss vom 12. Dezember 2021 die berufsbezogene Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal gelten. Wie gehen die Einrichtungen in der Region Döbeln damit um? Entstehen Gefahren für die Patientenversorgung, wenn Mitarbeiter die Impfung ablehnen? lvz.de fragte in Pflege- sowie medizinischen Einrichtungen nach.

Entscheidungen treffen die Gesundheitsämter

Bereits am 21. Dezember verschickte die Helios Verwaltung Ost GmbH an die Mitarbeiter ein Schreiben (liegt der Redaktion vor). Darin werden sie darum gebeten, bis zum 31. Januar 2022 bei der Personalabteilung ihren Covid-19-Impfschutz beziehungsweise die Immunität nachzuweisen. Wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, wird darum gebeten, ein ärztliches Zeugnis darüber vorzulegen. „Werden diese Nachweise nicht erbracht, muss die jeweilige Klinikleitung die betreffende Person beim Gesundheitsamt melden, und zwar ab dem 15. März 2022. Es entsteht vorerst kein unmittelbares Tätigkeitsverbot“, heißt es in dem Schreiben weiter. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nachweisbar aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, unterliegen dann den jeweils anwendbaren Testpflichten vor Arbeitsantritt. „Zum jetzigen Stand können wir keine validen Angaben machen, wie viele Mitarbeitende im März 2022 betroffen sein werden“, so Kliniksprecherin Juliane Dylus auf Anfrage. Helios-weit sei über 70 Prozent des medizinischen Personals mit direktem Patientenkontakt geimpft, hießt es weiter. „Die Entscheidung über den Umgang mit ungeimpften Mitarbeitenden nach Eintritt der Impfpflicht Mitte März 2022 wird von den Gesundheitsämtern getroffen.“

Impfpflicht sollte verschoben werden

Carola Pönitz, Geschäftsführerin des Pflegeheimes am Südhang in Technitz, befürchtet eine Mangelversorgung in ihrem Pflegebereich, wenn die Impfpflicht durchgesetzt wird. 74 Mitarbeiter zählt das Pflegeheim, 50 davon in der unmittelbaren Pflege. „Wir haben eine Impfquote zwischen 70 und 80 Prozent. Jeder oder jede Einzelne, die wir verlieren würden, wäre ein schwerer Verlust“, sagt sie. Nicht alle bisher ungeimpften Mitarbeitenden, lehnten die Impfung ab. „Wir haben Kollegen mit nachgewiesenen hohen Antikörper-Werten, denen ihr Arzt keine Impfung verbreichen möchte. Auch die zählen als ungeimpft. Hier wäre doch ein Schwellenwert hilfreich“, findet sie und wünschte sich, dass die Impflicht verschoben wird, um einige solcher Detailfragen zu lösen und vielleicht auch noch die Zulassung der weiteren Nicht-mRNA-Impfstoffe abzuwarten. Vielleicht liege darin noch vertrauensbildendes Potenzial bei den bisher nicht Impfwilligen.

„Eine genaue Erhebung steht gerade noch aus. Aber ich gehe davon aus, dass es in unserem Krankenhaus nur einen ganz kleinen Teil ungeimpfter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt“, sagt Martin Preißer, Verwaltungsleiter im Klinikum Döbeln. Es gab und gibt im Hause entsprechende Impfangebote, die auch gut genutzt wurden. Man biete weiter Informationen und Gespräche an und wolle keinen Mitarbeitenden verlieren. Die Impfpflicht selbst sieht der Verwaltungsleiter kritisch, weil sie noch zu viele offene Fragen aufwerfe.

Überzeugen statt Druck aufbauen

„Wir haben beim Impfen des Personals recht gute Erfolge. Allein im Dezember gab es bei uns im Unternehmen für Mitarbeiter und Klienten drei Impftermine in Döbeln, Roßwein und Ostrau, an denen 240 Impfungen verabreicht wurden, davon 100 an Mitarbeiter“, sagt Benjamin Brambor von Brambor Pflegedienstleistungen. Die Impfquote im Unternehmen Brambor läge bei etwa 75 bis 80 Prozent. „Wir hoffen, einigen impfskeptische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch mit Fachwissen ihre Angst zu nehmen. Denn es sind vor allem Fehlinformationen im Umlauf. Wir wollen dabei keinen Druck aufbauen. Bei jüngeren Kolleginnen zwischen 18 und 30, konnten wir etwa mit sachlichen und fachlichen Informationen überzeugen, dass die Impfung eben keine negativen Auswirkungen auf die Familienplanung hat.“ Oft sei es aber wirklich schwer die vielen Halbwahrheiten und Falschinformationen zu entkräften, vor allem, wenn die Menschen schon länger in diesen Informationsblasen unterwegs waren.

„Wir werden um jeden unserer Mitarbeiter kämpfen“

Auch bei der „Brücke“ Wohnstätten gGmbH in Hochweitzschen sorgt die Impfpflicht für Beschäftigte in der Gesundheits- und Pflegebranche für kontroverse Diskussionen. „Erfreulicherweise kann der absolut überwiegende Teil unserer Mitarbeiter, vom Hausmeister über unser Pflege- und Betreuungspersonal bis hin zur Verwaltung und der Geschäftsleitung bereits einen vollständigen Impfschutz nachweisen“, so die Geschäftsleitung. Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten noch etwas abgewartet und haben sich nun entschieden, die in Kürze im Haus angebotenen Impftermine zu nutzen. Ein großer Dank gehe an dieser Stelle an Dr. Uwe Stolz und sein Team, die in der Vergangenheit bereits fünf Vor-Ort-Termine ermöglicht haben und auch die nächsten beiden sicherstellen werden. „Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen sind bekannterweise keine Menschen von einem anderen Stern, sondern Teil unserer Gesellschaft. Naturgemäß gibt es deshalb auch in unseren Reihen Mitarbeiter, die angesichts des Wirrwarrs an Fakten, Statistiken und Fake-News unsicher sind, was denn die richtige Entscheidung ist. Das ist menschlich und wir können das nachvollziehen“, heißt es weiter. Dennoch gebe es nun rechtliche Vorgaben, die für alle gelten. Deshalb führe man in der „Brücke“ Wohnstätten gGmbH mit den betreffenden Mitarbeitern Gespräche auf Augenhöhe. „Dabei ist es uns als Arbeitgeber besonders wichtig, den vom Gesetzgeber erzeugten Druck nicht noch zu verstärken. Vielmehr sollen Informationen im Vordergrund stehen.“ Es sei natürlich zu befürchten, dass es zu Personalengpässen kommt, wenn nicht alle Mitarbeiter einen vollständigen Impfschutz nachweisen können. Dann müsse man gemeinsam mit dem Gesundheitsamt, dem Landkreis und auch dem Sozialministerium des Freistaats nach Lösungsansätzen suchen, um die Arbeitsfähigkeit der Einrichtung nicht zu gefährden. In den zurückliegenden (fast) zwei Jahren Corona-Ausnahmesituation sei das Gesundheitsamt jederzeit ein zuverlässiger Partner gewesen. „Wir werden jedenfalls um jeden unserer Mitarbeiter kämpfen. Es gilt, persönliche Schicksale oder das eigentlich ungewollte Verlassen des Berufs zu vermeiden. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ganz besondere Menschen, die es wert sind, dass die Gesellschaft ihre alltäglichen Leistungen wahrnimmt und um die man sich bemüht. Denn ebenso kümmern sie sich aus Bedürfnis um ihre Bewohner. Ohne sie geht gar nichts. Sie halten den Laden am Laufen. Das sollte die Politik nicht vergessen. Sie erneut zuallererst in die Pflicht zu nehmen, war sicherlich kein hilfreicher Schritt“, so die Geschäftsleitung.

„Menschen, die ihren Job lieben, bekämen Berufsverbot“

Beim Care Palace in Hartha als auch im Seniorenpflegeheim Schönerstädt sind es momentan jeweils drei bis vier Mitarbeitende, die ungeimpft sind. „Wenn diese nicht mehr arbeiten dürfen, was ist dann die Alternative? Wie soll es weitergehen?“, fragt Geschäftsführerin Simone Gerson. „Wir haben eine Pflicht gegenüber unseren Bewohnern. Die brauchen ihre Tabletten, ihr Essen und möchten gewaschen werden. Hier geht es um Menschenwürde. Und dafür brauchen wir genug Personal.“ Doch Ersatz ist auf dem Markt nicht zu bekommen. Denn der Personalmangel in der Pflege ist schon seit längerem prekär. Auch jemanden, der sich neu bewirbt, aber ungeimpft ist, könne sie nicht mehr einstellen, sagt Gerson. Menschen, die ihren Job lieben und während Corona in den vergangenen zwei Jahren geschuftet haben, hätten dann Berufsverbot.

Die Hälfte der Mitarbeiter würde fehlen

Für Geschäftsführerin Petra Schreiter von der Harthaer Seniorenbetreuung „Pflege mit Herz“ ist die Einführung der Impflicht für das Pflegepersonal eine Katastrophe. „Die Hälfte meiner Mitarbeitenden muss dann gehen“, sagt Schreiter. Entlassen will sie niemanden – doch am Ende bleiben wohl nur zwei Optionen: Sie muss die entsprechenden Mitarbeitenden freistellen oder diese sind gezwungen, sich einen anderen Job zu suchen. Wie es mit fehlendem Personal ab Mitte März weitergehen soll, weiß Schreiter momentan noch nicht. Unabhängig der eigenen Meinung, was die Impfung betrifft, sollten sich die Leitungen der Pflegeeinrichtungen zusammentun, findet sie. Denn am Ende zähle, dass Pflege und Betreuung der Klienten sichergestellt seien.

Allgemeine Impfpflicht wäre besser

Zur Entspannung der angespannten Personalsituation im Pflegebereich werde die Impfpflicht für diesen Berufszweig sicher nicht beitragen, ist Andreas Lehr, Betriebsdirektor im Fachkrankenhaus Bethanien Hochweitzschen überzeugt. Um die 80 Prozent läge die Impfquote in seinem Haus. Den Einrichtungen des Gesundheitswesens wäre geholfen, wenn möglichst bald eine allgemeine bundesweite Impfpflicht käme. Mit der aktuellen Regelung haben sie einmal mehr die Hauptlast der Pandemie weitgehend allein zu tragen.

Dass es ab März Kündigungen geben werde, könne man nach jetzigen Stand nicht ausschließen, wolle aber nicht darüber spekulieren. „Wir werden mit jeder und mit jedem noch nicht geimpften Beschäftigten das Gespräch suchen und hoffen, dass wir bestehende Bedenken noch rechtzeitig ausräumen können. Jede Kollegin und jeder Kollege ist uns wichtig. Es ist uns ein Herzensanliegen, dass sie Teil unseres Teams bleiben.“

„Wir haben unseren Beschäftigten zahlreiche Impfangebote in unserem Krankenhaus unterbreitet und tun dies auch weiter – derzeit sowohl Erst-, Zweit- als auch Booster-Impfungen. Darüber gibt es in Kooperation mit der Gemeinde Großweitzschen nun auch öffentliche Impfangebote. Auf diese Weise wurden seit dem 22. Dezember 2021 bereits 175 Menschen geimpft – Patienten und Angehörige ebenso wie Mitarbeitende und interessierte Bevölkerung aus unserer Region.“

Das sagt der Jurist

Sich nicht impfen zu lassen, ist kein direkter Kündigungsgrund. Kann aber doch zu einer Kündigung führen, wie der Waldheimer Rechtsanwalt Enrico Brand erläutert: „Der Arbeitgeber muss nicht geimpfte Mitarbeiter dem Gesundheitsamt melden. Das erlässt Bußgeldbescheide gegen diese Mitarbeiter und ordnet für sie ein Betretungsverbot für die Betriebsstätte an. Sie wären dann unbezahlt freigestellt. Der Arbeitgeber kann dann sagen, das sie ihren vertraglich geregelten Pflichten nicht mehr nachkommen können und die Kündigung aussprechen.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer, Stephanie Helm, Simon Ecker, Steffi Robak und Dirk Wurzel