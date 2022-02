Region Döbeln: Sturmtief sorgt für umgestürzte Bäume und Stromausfälle

Region Döbeln

In Habachtstellung befinden sich die Feuerwehren und Bauhöfe der Region Döbeln seit der vergangenen Nacht. Grund dafür sind sturmartige Böen, die derzeit über das Land hinwegfegen. In der Nacht zum Donnerstag und am Tag fegt erst „Ylenia“ mit orkanartigen Böen über das Land, am Freitag soll dann „Zeynep“ folgen.

Bäume blockieren Fahrbahn

Bislang bleibt es aber weitestgehend ruhig. Bei der Polizeidirektion Chemnitz zu Folgen des Sturmgeschehens nachgehakt, heißt es: nichts gravierendes, nur ein paar blockierte Straßen. Eine solche blockierte Straße gab es Donnerstagmorgen zwischen Waldheim und Kriebethal. Auf der S32 stürzte ein Baum auf die Fahrbahn. Unter anderem die Waldheimer Feuerwehr rückte aus, um den Baum von der Straße zu holen. Auch zwischen Münchhof und Zunschwitz in der Gemeinde Ostrau stürzte ein Baum auf die Straße. Der stellvertretende Bauhofleiter Oliver Matthes und seine Kollegen kümmerten sich darum.

Waldheimer Ortsteile ohne Strom

Für eine kleine Ewigkeit fiel in der Nacht zum Donnerstag der Strom in einigen Waldheimer Ortsteilen aus. Wie Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) mitteilt, waren 475 Haushalte in Rudelsdorf, Massanei, Gebersbach, Knobelsdorf und Heyda für eine knappe halbe Stunde, zwischen 3.13 und 3.43 Uhr, betroffen. Am Diedenhainer Weg in Richzenhain gab es wegen des Starkregens ein Wasseraufkommen, das so nicht sein sollte. Vermutlich konnte das viele Wasser durch einen zugesetzten Dreckfangkorb nicht richtig ablaufen. Es musste abgepumpt werden.

Dieser Beitrag wird im Laufe des Tages aktualisiert.

Von DAZ