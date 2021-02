Region Döbeln: Tauwetter lässt Pegel der Flüsse ansteigen

Region Döbeln

Jetzt taut’s! Die Temperaturen steigen, damit auch die meisten Flusspegel in der Region. Die Flüsse wie Striegis, Zschopau und Freiberger Mulde sind mit Schmelzwasser gut gefüllt. Eine größere Hochwassergefahr sieht das sächsische Landeshochwasserzentrum aber aktuell nicht. „Aufgrund der aktuellen Wettervorhersagen ist davon auszugehen, dass der Schnee langsam abtauen wird, teilweise im Boden versickert und verdunstet. Zudem wird der Tauprozess nachts bei Temperaturen um den Gefrierpunkt immer wieder ausgesetzt oder verlangsamt“, informiert Karin Bernhardt vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Keine Alarmstufen

Kleinere Flüsse in tieferen und mittleren Höhenlagen, zu denen die Striegis zählt, reagierten zuerst auf die Schneeschmelze. Es könne zu Ausuferungen oder geringen Überflutungen kommen und vereinzelt zur Überschreitung der untersten Alarmstufe 1. In der zweiten Wochenhälfte werde sich das Tauwetter in den Mittelgebirgen auch stärker auf die Wasserstände solcher Flüsse wie die Freiberger Mulde auswirken. Folgende Situation ist am Mittwochnachmittag (15 Uhr) im Raum Döbeln zu beobachten: am für Döbeln wichtigen Mulde-Pegel in Mahlitzsch betrug der Wasserstand 1,31 Meter, Tendenz steigend. Die Alarmstufe 1 wäre bei 2,10 Meter erreicht. Die Zschopau hatte zur gleichen Zeit am Pegel Kriebstein eine Höhe von 1,03 Meter, Tendenz gleichbleibend. Der Richtwert für die Alarmstufe 1 liegt dort bei zwei Metern. Der Striegispegel in Böhrigen ist am Mittwoch wie angekündigt recht deutlich von 76 Zentimetern (0 Uhr) auf 1,02 Meter (15Uhr) geklettert, Tendenz steigend. Die Alarmstufe 1 ist dort ebenfalls bei zwei Metern erreicht. Am Muldepegel in Leisnig beträgt der Wasserstand am Nachmittag 3,71 Meter bei gleichbleibender Tendenz. Bei 4,40 Meter wäre dort die Alarmstufe 1 erreicht, was die Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Informations- und Meldewege und der technischen Einsatzbereitschaft erforderlich machen würde.

Von Olaf Büchel