Region Döbeln

Wenn der Inzidenzwert in Sachsen und Mittelsachsen die nächsten Tage weiterhin unter 100 bleibt, dürften mit vorheriger Terminbuchung und mit Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung auch wieder Museen und botanische Einrichtungen in der Region ab Montag, den 15. März öffnen. Vorausgesetzt das Landratsamt stimmt zu.

Pferdebahner freuen sich

Jörg Lippert, Vorsitzender des Döbelner Pferdebahnvereins, freut sich darüber: „Wenn Interesse daran besteht, das Pferdebahnmuseum zu besuchen, dann kann telefonisch ein Termin gebucht werden und dann öffnen wir, wenn es möglich ist. Wir haben ein Hygienekonzept, das wir schon angewendet haben und das dann wieder zum Tragen kommt.“ Für den Pferdebahnverein sei das gar nicht eine so große Neuerung. „Wir sind ja nicht das Verkehrsmuseum in Dresden. Das Tagesgeschäft bei uns ist überschaubar und deshalb liefen Besuche auch bisher schon häufig über Anmeldungen“, sagt Lippert. Neu wäre, dass Anrufer ab 15. März nicht mehr abgewiesen werden müssten, wie es in den zurückliegenden Wochen notwendig war. (Telefon 03431/7 04 68 52)

Wie die Stadt Döbeln mit dem Stadtmuseum und der Kleinen Galerie – beides im Rathaus – verfahren will, seht bislang noch nicht fest. Zunächst werden sich die Stadtverwaltung und deren Kulturverantwortliche mit der Landesstelle für Museen in Verbindung setzen und abstimmen, so Stadtsprecher Thomas Mettcher.

Schwierig für Ehrenamtliche

Das Kamelienhaus im Roßweiner Wolfstal wird wohl auch trotz der eventuellen Lockerungen in dieser Saison geschlossen bleiben. „Aufwand und Nutzen für uns Ehrenamtliche würden einfach nicht im Verhältnis stehen. Wenn wir per Terminvergabe öffnen würden, hätten wir aufgrund der weiterhin bestehenden Regeln einfach zu wenige Besucher an einem Tag, die sich die Kamelien im Gewächshaus anschauen dürften“, sagt Martina Thiele, Vorsitzende des Heimatvereins Roßwein. Hinzu komme die große Unsicherheit. „Da rühren wir jetzt fleißig die Werbetrommel, dann steigt die Inzidenz über 100 und wir dürfen doch nicht öffnen“, sieht Martina Thiele für diese Saison kaum Chancen. Wenn es weitere Lockerungen geben sollte, könnte eventuell um Ostern herum die Möglichkeit bestehen, das Kamelienhaus zu besuchen.

Zu Burgen wird noch beraten

Wie die Burgen Kriebstein und Mildenstein in Leisnig verfahren, ist derzeit ebenfalls noch unklar. Mehr Informationen könnte es nach einer Schlossleitertagung geben, die für Mittwoch anberaumt ist. Beide Burgen gehören zum Staatsbetrieb Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen, der zahlreiche Einrichtungen dieser Art unter einen Hut bringen muss, beziehungsweise Einzelfallentscheidungen zu treffen hat. Die Burg Kriebstein öffnete in Vergangenheit eigentlich immer am 1. Februar und unterbreitete dann zum Beispiel spezielle Angebote für Kinder, auf der Burg Mildenstein wäre zu Ostern der reguläre Saisonstart.

Von Olaf Büchel