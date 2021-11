Region Döbeln: Welle der Impfwilligen überrollt mobile Teams  

Region Döbeln

Stell dir vor, es wird geimpft – und dann gehen die Leute auch noch hin. Dann stehen sie in Schlangen vor den Impfstellen, und es ist nicht klar, ob sie auch eine Impfe bekommen. Jüngst war das in Ostrau zu beobachten, in Hartha, am Montag am Volkshaus in Döbeln. In Leisnig machen jetzt lokale Akteure Druck, mit Forderungen an die Regierung des Freistaates.

Schreiben an Staatsregierung

Darunter ist der Leisniger Allgemeinmediziner Dietrich Fischer, mit Rückenwind von der Leisniger CDU-Stadtratsfraktion.

Die Forderungen lauten unter anderem, die Impfzentren sollen wieder öffnen sowie mobile Angebote aufgestockt werden. Zudem bräuchten Hausärzte die richtigen Impfstoffe und kurze Bestellzeiten, um die Termine absprachegemäß abdecken zu können.

Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) bestätigt, er habe sich vor zwei Wochen mündlich, etwas später schriftlich an das Deutsche Rote Kreuz Döbeln/Hainichen gewendet, um zeitnah ein mobiles Impfteam nach Leisnig zu bekommen. Eine Zusage bekam er bisher nicht.

Im Frühjahr Hunderte geimpft

CDU-Fraktionsvorsitzender Rüdiger Schulze sagt: „Wir haben im April und Mai mehrere Tage mit einem Impfteam viele hundert Menschen erst- und zweitimpfen können, die nun die dritte Impfung benötigen.“

Die generelle Impfbereitschaft sei bereits nicht sehr hoch. Nun würden viele, teilweise zähe Gespräche geführt, um die Menschen zu überzeugen. Ärzte und Impfwillige würden auf den bereits bei den Erstimpfungen häufig eingesetzten Impfstoff von Biontech vertrauen. „Wie sollen unsere bereits stark eingespannten Hausärzte sowie Pflegepersonal dies den Menschen erklären? Es ist sehr wahrscheinlich, dass dann viele Impfungen abgesagt werden. Das wäre das völlig falsche Signal.“

Ärger wächst mit dem Andrang

Rene Illig vom Deutschen Roten Kreuz Döbeln/Hainichen bestätigt die Anfrage aus Leisnig. Ihm ist auch bewusst, dass die Mitarbeiter der bisher zwei Impfteams immer wieder mit dem Phänomen konfrontiert sind, dass an den Impfstellen viele Menschen zum Teil viele Stunden lang warten. Prinzipiell schaffe ein Impfteam 100 bis 150 Impfungen am Tag. Das sei der Auftrag, und dafür sei das DRK derzeit technisch und personell ausgestattet. Das Vergeben von Nummern an die Wartenden entzerre zwar die wartenden Gruppen. „Doch der Andrang ist gestiegen. Das sorgt für Ärger, welchen die Mitarbeiter der Impfteams vor Ort abfangen müssen.“

Dokumentation einstampfen

Allein der mit jeder einzelnen Impfung verbundene Papierkrieg verenge das zur Verfügung stehende Zeitfenster. Die Computertechnik für die Erfassung sollte aufgestockt werden. Das sieht Illig als Nadelöhr. „Die überbordende Dokumentation sollte eingestampft werden. Für Menschen, die im Frühjahr schon geimpft wurden, sollten die Formulare wegfallen. Die Informationen liegen doch schon vor. Darauf zurück zu greifen, würde Zeit freisetzen.“

„Sobald Freistaat beziehungsweise kassenärztliche Vereinigung grünes Licht geben, sind wir mit zusätzlich zur Verfügung gestellter Computertechnik und zusätzlichem medizinischen Personal innerhalb von zwei-drei Tagen bereit dafür, mehr Menschen zu impfen.“

Geplant sei derzeit: Zu den zwei bestehenden mobilen Impfteams vom DRK soll zum 1. Dezember ein drittes dazukommen, danach zeitnah ein viertes. „Damit würden wir das schaffen, was auch ein Impfzentrum kann mit dem Vorteil, dass wir in der Fläche unterwegs sind.“

Die Anfrage von Leisnig habe das DRK auf dem Schirm. Ist das dritte Impfteam ab Dezember arbeitsfähig, sei Leisnig mit dran. Einen konkreten Termin gebe es noch nicht.

Impfteams letzte Möglichkeit

Kai Kranich vom Deutschen Roten Kreuz Sachsen bekräftigt: „Die mobilen Impfteams stellen lediglich eine unterstützende Struktur des Regelgesundheitswesens dar.“

In erster Linie sollen sich die Menschen an Hausärzte, niedergelassene Ärzte, Betriebsärzte und Krankenhäuser wenden. Erst wenn sie dort gar keine Möglichkeit sehen, sollten sie zu einem mobilen Impfteam gehen.

Von Steffi Robak