Region Döbeln: Wie Schule mit Maske funktioniert

Seit anderthalb Wochen läuft die Schule unter strengeren Corona-Schutzregeln. Es funktioniert. Die allermeisten hoffen, dass damit der Schulbetrieb aufrecht erhalten werden kann.

Maske jetzt in den Köpfen

„Die ersten Tage nach den Herbstferien war die Maske bei vielen Schülern noch nicht in den Köpfen. Mittlerweile hat es sich eingespielt“, sagt Katrin Wagner, Schulleiterin der Oberschule Am Holländer In Döbeln. Die Masken werden bislang nur im Schulhaus und auf dem Schulhof getragen. Für die Lehrer, von denen auch einige zur Risikogruppe gehören, gibt es an der Schule ausreichend FFP2-Masken. Keine Maskenpflicht gilt an der Grundschule Am Holländer. Lediglich die Buskinder tragen auf dem Schulweg eine Maske. „Wir achten im Schulbetrieb auf die Hygieneregeln und desinfizieren täglich Tische und Materialien“, sagt Schulleiterin Elvira Flaschin.

An der Evangelischen Grundschule in Technitz sind jetzt Schule und Hort strikt getrennt. Pausenzeiten sind gestaffelt, auch die Aufenthaltsräume im großzügigen Freigelände sind fest aufgeteilt. „Wir wollen so vermeiden, dass bei Infektionen der ganze Lernraum schließen muss“, sagt Schulleiterin Claudia Manig. Die Grundschüler selbst müssen nur morgens beim Ankommen eine Maske tragen.

„Wir versuchen die Regeln mit gesundem Menschenverstand umzusetzen“, sagt Michael Höhme, Schulleiter am Lessing-Gymnasium Döbeln. Im Schulhaus und auf dem Schulhof, immer da wo 1,50 Meter Abstand schwer einzuhalten sind, gelte die Maskenpflicht. „Für die Kurse der elften und zwölften Klasse versuchen wir zu vermeiden, dass im Unterricht oder bei Klausuren durchgehend eine Maske getragen werden muss. Kleinere Kurse werden in größere Räume umgelenkt. Die Aula halten wir für größere Kurse und Klausuren frei, so dass die Abstände eingehalten werden können“, sagt Höhme. Der Sportunterricht werde so modifiziert, dass sich die Schüler nicht zu nahe kommen und keiner mit Maske Sport treiben muss. Im Fach Chemie wird bei Versuchen in der Gruppe die Maske zur Pflicht. „Dies geschieht auch zum Schutz der Lehrer“, sagt der Schulleiter. Nach seinem Eindruck stoßen die Maßnahmen bei Eltern und Schülern auf Akzeptanz. „ Ich höre, dass die Maske für die meisten ein vertretbarer Preis ist, wenn sie auf die Schulschließungen und besonders auf die Zwölftklässler im vergangenen Schuljahr zurückschauen.“

An die Regeln halten

Ähnliches ist aus der Roßweiner Grundschule zu hören. „Wir halten uns an die Regeln, um alle Beteiligten zu schützen und zu verhindern, dass die Einrichtung geschlossen werden muss“, so Schulleiterin Michaela Roßberg. Das Hygieneschutzkonzept der Einrichtung sieht vor, dass Masken im Treppenhaus getragen werden müssen, für den Sitzplatz in den Klassenzimmern gibt es keine Pflicht. Nur in Ausnahmefällen müsse auch im Klassenzimmer vorübergehend eine Maske aufgesetzt werden – beispielsweise bei Experimenten in der Gruppe. Usus sei das Lüften aller 20 Minuten für drei Minuten. Deshalb sollen die Schüler eine leichte Jacke am Platz parat haben. Michaela Roßberg hofft auf das „Mitziehen im Hinterland“ – dass in den Elternhäusern die Kontakte ebenfalls beschränkt werden, um ohne Schließung durch die Zeit zu kommen.

Maske ab beim Bemmenbiss

„Bei uns gilt im Schulgebäude mit Ausnahme des Unterrichts Maskenpflicht“, sagt Jan Genscher, Leiter der Oberschule Waldheim. Auch auf dem Schulhof sollen die Schüler prinzipiell den Mund-Nase-Schutz tragen. Wer mal „in die Bemme beißen“ wolle, könne die Bedeckung natürlich abnehmen. Die Schule ist zudem beim Desinfizieren sehr hinterher.

Drei Säulen für den Schutz

Sylke Rasch, Leiterin der Grundschule Emil Naumann in Sitten, spricht von drei Säulen, auf denen der Schutz vor einer Covid-19-Ausbreitung ruht: Abstand halten, Lüften und das Trennen der Kinder, so gut es geht. Die Schüler der ersten und zweiten Klasse mischen sich, sowie die der dritten und vierten. Im Schulhaus existiert ein Wegesystem, so dass sich die Gruppen nicht begegnen. Beim Lüften wurde das System perfektioniert: In einer Unterrichtsstunde werde 30 Minuten lang am Stoff gearbeitet. Alles andere sei Ankommen, Zusammenräumen und Lüften. So strömt in jeder Stunde mindestens zehn Minuten lang frische Luft in den Raum. Jedes Kind hat dafür eine Extra-Jacke dabei. Großes Stoßlüften ist in der Hofpause. „Schon Kinder haben ein sehr unterschiedliches Temperaturempfinden und erst recht nicht das Gleiche wie ein Erwachsener“, so Sylke Rasch. „Das Umwälzen von Sauerstoff in einem Raum tut gut. Ich habe das Gefühl, wir haben bisher in diesem Herbst weniger Erkältungs-Krankheiten und auch weniger Magen-Darm-Infekte.“

Erst desinfizieren, dann lernen

„Ich hatte großen Respekt vor dem ersten Schultag nach den Herbstferien“, sagt Angela Jurczyk, Schulleiterin der Ostrauer Grundschule. Doch bisher ist sie zufrieden. Auch, weil sich alle an den nochmals geänderten Hygieneplan halten. Der besagt, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr ins Schulgebäude begleiten dürfen. „Für unsere Eltern gilt eine Mund-Nasen-Bedeckung auf dem ganzen Schulgebäude“, erklärt die Schulleiterin. Die Schüler betreten das Schulgebäude mit Maske, waschen und desinfizieren sich die Hände, ehe sie in ihr Klassenzimmer gehen. Dort dürfen sie die Maske absetzen. Daran will die Schulleiterin festhalten. Um auf Nummer sicher zu gehen, müssen Schüler und Lehrer an der Großweitzschener Grundschule ab sofort im Schulhaus und auf dem Schulhof eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. „Angesichts der steigenden Zahlen wollen wir kein unnötiges Risiko eingehen, wenn sich die Schüler der unterschiedlichen Klassen begegnen“, sagt Schulleiterin Diana Hörnig. Im Unterricht dürfen die Schüler die Maske absetzen. Dafür wird regelmäßig gelüftet. „Sowohl im Unterricht als auch in den Pausen, wenn die Schüler aus dem Raum raus sind“, erklärt Hörnig.

