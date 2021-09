Region Döbeln: Wo lassen sich Pilze am besten sammeln?

Region Döbeln

In den kommenden Tagen bietet der Altweibersommer beste Voraussetzungen für Pilzsammler. Die Pilze schießen derzeit sprichwörtlich aus dem Boden. Denn die mögen es warm und feucht. Die Monate September und Oktober gelten als Hauptsaison für Pilzsammler. Und da das Suchen und Finden mehr Spaß macht, wenn das Wetter warm und trocken ist, ist das kommende Wochenende der ideale Zeitpunkt zum Pilzesammeln. Temperaturen über 20 Grad und kein Tropfen Regen sind angesagt. Doch wohin mit dem noch leeren Körbchen? Wo sind die Hotspots in der Region Döbeln? LVZ.de hat die besten Plätze zusammengetragen – inklusive Anfahrtsweg, Parkmöglichkeit und Tipps zum Einkehren.

Auf Pilzsammler warten im Zweiniger Grund vor allem Steinpilze, Birkenpilze, Braunkappen – und zum Einkehren die Margarethenmühle. Quelle: Sven Bartsch

Der Zweiniger Grund bei Döbeln

Anfahrt: Der Zweiniger Grund liegt zwischen den Städten Roßwein und Döbeln. An der Autobahnabfahrt Döbeln-Ost links abbiegen in Richtung Roßwein und Naußlitz, dann rechts abbiegen zum Waldgasthof. Parken: Einen großen Wanderwegparkplatz gibt es rechter Hand kurz nach der Zufahrt zum Waldgasthof (am Waldgasthof selbst sind die Parkmöglichkeiten dagegen beschränkt, das gilt auch für Besucher, die von Mahlitzsch aus in den Zweinger Grund gehen wollen). Pilze: Auf Pilzsammler warten im Zweiniger Grund vor allem Steinpilze, Birkenpilze und Braunkappen. Einkehrmöglichkeit: Der Waldgasthof Margarethenmühle bietet gutbürgerliche Küche in idyllischer Lage inmitten des Zweiniger Grundes.

Vor allem Maronen und Steinpilze gibt es im Gersdorfer Wald bei Roßwein. Quelle: Sven Bartsch

Gersdorfer Wald bei Roßwein

Lage/Anfahrt: Der Gersdorfer Wald befindet sich östlich von Roßwein, südlich der Freiberger Mulde. Die Zufahrt erfolgt am besten von Roßwein aus in Richtig Gleisberg oder über Etzdorf direkt nach Gersdorf. Parken: In Gersdorf gibt es einen kleinen Wanderparkplatz am Schloss; an der Straße von Roßwein nach Gleisberg gibt es links den Parkplatz „Silberwäsche“. Von dort geht es über eine Holzbrücke direkt in den Wald. Pilze: alle gängigen Arten, vor allem Maronen und auch Steinpilze. Einkehrmöglichkeit: In Roßwein das Hotel „Stadt Leipzig“, 11 bis 14 und 18 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 14 Uhr. Besonderheit: Ein Teil des Gersdorfer Waldes gehört zum historischen Bergbaugebiet „Segen Gottes Erbstolln“ mit seinen Anlagen, das jetzt Bestandteil des UNESCO-Welterbes „Montanregion Erzgebirge/Krusnohori“ ist. Es gibt einen Bergbaulehrpfad. Umsichtig sein!

Im Klosterbucher Forst finden Pilzsammler alle gängigen Sorten. Quelle: Sven Bartsch

Klosterbucher Wald

Anfahrt: Der Klosterbucher Wald ist über Leisnig/Klosterbuch oder über Großweitzschen/Scheergrund zu erreichen. Der Hochweitzschener Wald grenzt an den Ort Hochweitzschen. Klosterbuch verfügt über einen Bahnhof an der RB-Strecke 110 (Leipzig-Döbeln). Parken: Am Ortsrand von Klosterbuch gibt es einen großen Parkplatz, am Bahnhof gibt es ebenfalls Möglichkeiten. Pilze: Alle gängigen Sorten. Einkehrmöglichkeiten: Muldentalklause Westewitz und Klosterschänke Klosterbuch.

Auch der dunkle Hallimasch ist im Zellwald bei Nossen zu finden. Quelle: dpa

Der Zellwald bei Nossen

Lage/Anfahrt: Der Zellwald (früher Zellaer Wald genannt) erstreckt sich im Landkreis Mittelsachsen und im Landkreis Meißen auf einer Fläche von rund 2.300 Hektar. Er befindet sich bei Nossen, ist also sowohl über die A4, die mitten hindurch führt (Anschlussstellen Berbersdorf oder Siebenlehn) als auch über die A14 (Abfahrt Nossen-Nord) gut zu erreichen. Parken: Feld-, Wiesen oder Waldwege führen zum Beispiel von Marbach oder von Altzella aus in den Pilzwald. In den Ortschaften gibt es vereinzelt Parkplätze. Pilze: alle gängigen Arten, auch der dunkle Hallimasch. Einkehrmöglichkeiten: In Altzella kann man die Tour noch bis Ende Oktober mit einem Besuch des romantischen Klosterparks verbinden.

Vor allem Sorten, die im Nadelwald zu finden sind, gibt’s im Rossauer Wald bei Hainichen. Wie zum Beispiel Maronen. Quelle: Ulrich Perrey/dpa

Rossauer Wald bei Hainichen

Anfahrt: Mit dem Auto über die Autobahn 4, Abfahrt Hainichen nutzen, dann über die S201 in Richtung Mittweida fahren und schon nach wenigen Metern befindet man sich im Waldgebiet, das sich vor allem linker Hand entlang der Autobahn erstreckt. Eine Anreise mit dem Zug ist nicht möglich, mit dem Bus zu umständlich. Parken: Unmittelbar nach der Abfahrt von der Autobahn bieten sich einzelne Stellen direkt an der Staatsstraße 201. Mehr Möglichkeiten gibt es in Oberrossau, zum Beispiel nahe der Wasserskianlage. Pilze: Alle gängigen Sorten, vor allem solche, die im Nadelwald zu finden sind, der dort überwiegt, zum Beispiel Maronen. Einkehrmöglichkeit: Dafür bietet sich das Schmiedelandhaus Greifendorf an (Donnerstag ab 17 Uhr, Freitag bis Sonntag ab 11 Uhr).

Vor allem Steinpilze lassen sich im Thümmlitzwald finden. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Thümmlitzwald

Anfahrt: Mit dem Auto gelangen Pilzsammler von Döbeln aus über Leisnig, Wiesenthal und Marschwitz am schnellsten zum Thümmlitzwald. Man kann auch über Podelwitz nach Erlln fahren, das sich am Waldrand befindet. Parken: An der Straße zwischen Böhlen und Kössern durch den Wald befindet sich ein Waldparkplatz. Ansonsten gibt es auch Parkmöglichkeiten in den genannten Orten. Pilze: Vor allem Steinpilze lassen sich im Thümmlitzwald finden. Diese wachsen an den Eichen. Auch Birkenpilze, Maronen und Champignons findet man hier. Waldchampignons werden allerdings oftmals mit giftigen Anis- oder Karbolchampignons verwechselt. Daher ist hier Vorsicht geboten. Einkehrmöglichkeit: Zur Stärkung können Sammler im Gasthaus Ferienpark Thümmlitzsee in der Nähe des Waldparkplatzes einkehren. Von März bis Dezember hat das Restaurant immer an den Wochenenden geöffnet.

Darauf gilt es beim Pilzesammeln zu achten Laut Bundesnaturschutzgesetz darf nur an Stellen gesammelt werden, die keinem Betretungsverbot unterliegen. Naturschutzgebiete und auch Flächen, auf denen Holz geschlagen wird, sind beispielsweise tabu. Pilze sollten abgeschnitten werden, damit das Myzel erhalten bleibt. Wer ohne Expertenhilfe sammelt, sollte vor dem Genuss hundertprozentig sicher sein, was in die Pfanne oder in den Topf kommt. Wer nach dem Verzehr dennoch eine Vergiftung vermutet, sollte auf keinen Fall zu vermeintlichen Hausmitteln greifen, ohne einen Arzt gefragt zu haben. Es sollte auch kein Erbrechen erzwungen werden. Richtig ist, Ruhe zu bewahren und die Notrufnummer 112 zu wählen.

Von DAZ